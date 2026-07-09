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Bienvenue au Gorillaz FC ! Le spécialiste du maillot MUNDIAL s'associe au groupe emblématique pour lancer une édition limitée de tenues domicile et extérieur

CULTURE
MUNDIAL

Prenez place et faites vous confortablement : cet événement est incontournable. MUNDIAL s'est associé au groupe légendaire Gorillaz pour une collaboration spéciale baptisée « Gorillaz FC ». Pour célébrer l'occasion, la marque dévoile DEUX maillots époustouflants, des pièces indispensables pour les fans du groupe, de la mode et du football.

Composé de Murdoc, 2-D, Noodle et Russel Hobbs, le collectif virtuel de Damon Albarn et Jamie Hewlett a aligné les victoires depuis Demon Days jusqu’à Plastic Beach, puis Humanz et enfin The Mountain.

Cette approche d’exploration, d’expérimentation et de maximalisme en fait un groupe majeur pour MUNDIAL, qui rappelle à tous les amoureux du ballon rond pourquoi ils aiment la musique

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En première mondiale, Gorillaz et MUNDIAL ont uni leurs forces pour dévoiler des maillots domicile et extérieur à la fois uniques et franchement magnifiques, désormais disponibles. Non seulement ils arborent undesign remarquable, mais ils sont aussi chargés de sens, sublimés par les illustrations de Jamie Hewlett. Une véritable incarnation visuelle d’une chanson du groupe.

Les personnages plus grands que nature du groupe ont naturellement donné naissance au Gorillaz FC, club fictif célébrant un kaléidoscope de joueurs qui détonnent.

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On y voit des outsiders, des rebelles, des milieux au toucher de danseur classique et des attaquants capables de prouesses inimaginables : des Cantona, des Balotelli, des Davids ou des Sam Kerr. Des héros cultes, des icônes, des fans et des créatifs qui remodèlent le monde à leur image. La formation la plus psychédélique de l’histoire du ballon rond. 

D’autres surprises sont à venir, mais prenez déjà le temps d’admirer ces maillots vert et rose, chargés de clins d’œil à l’univers foisonnant du groupe : graphismes sublimés, écussons qui frappent l’œil, col assez large pour y croquer à pleines dents et, bien sûr, le logo emblématique en guise de sponsor.

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Cette collaboration est, sans conteste, la plus importante que MUNDIAL ait jamais réalisée. Bienvenue au club. Bienvenue au Gorillaz FC.

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