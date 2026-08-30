« Ce sont deux gars qui peuvent, et vont, nous apporter une autre dimension ici, ils l’ont montré aujourd’hui », a salué l’entraîneur du Borussia Dortmund, Niko Kovac, au micro de Sky, à propos des deux joueurs exceptionnels lors de la victoire à domicile 2-0 contre le Hamburger SV samedi soir.

Giannis Konstantelias et Konstantinos Karetsas ont enthousiasmé pour leurs débuts en Bundesliga et ont offert au BVB quelque chose qui avait souvent manqué dernièrement au Signal Iduna Park : un football spectaculaire. Mais pas seulement pour le spectacle, aussi au service du collectif et déjà rentable pour le coup d’envoi de la Bundesliga. « L’effectif te donne ce que beaucoup réclament peut-être aussi : des actions spectaculaires. Nous avons encore amélioré cela cette année. J’espère que ces gars, qui sont très forts techniquement, montreront leurs qualités », avait déjà déclaré Kovac avant la rencontre, formulant ainsi des attentes en ce sens.

Ce que l’entraîneur du BVB pourrait vouloir dire par cette autre dimension : les deux recrues grecques, arrivées chacune de championnats européens plus modestes, savent faire tout ce que Julian Brandt, parti depuis et désormais actif à l’Ajax Amsterdam, sait faire, mais y ajoutent encore une composante décisive. Konstantelias et Karetsas sont encore davantage des joueurs capables de faire la différence que Brandt, parce qu’ils parviennent mieux que lui à créer du dynamisme à l’arrêt. Ils sont encore un peu plus entreprenants que leur prédécesseur allemand et possèdent cette qualité si importante, notamment dans les intervalles entre les lignes adverses, de créer eux-mêmes des impulsions à partir de rien, générant ainsi sans cesse de nouvelles situations de jeu.

BVB : à quel point Giannis Konstantelias a-t-il été bon contre le HSV ?

Lors des 45 premières minutes palpitantes face au HSV, Karetsas et Konstantelias ont ainsi été, à maintes reprises, le pilier du jeu offensif de Dortmund. Ce dernier a confirmé les bonnes dispositions qu’il avait déjà montrées lors de la Supercoupe contre le Bayern Munich (1-2) le week-end dernier : la conduite de balle serrée de Konstantelias à très haute vitesse est impressionnante, tout comme sa vivacité et sa fluidité dans les mouvements. À cela s’ajoute un haut niveau d’agressivité sans ballon, démontré samedi soir notamment lors de sa récupération au milieu de terrain, célébrée frénétiquement par le public, après environ une demi-heure de jeu.

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Le fait que Konstantelias ait inscrit juste avant la pause le but du 2-0 final, célébrant ainsi dans le même temps ses débuts de buteur avec le BVB, a été la cerise sur le gâteau tant évoquée. « Première mi-temps au top, elle était parfaite. Nous avons appliqué tout ce que nous voulions appliquer », s’est enthousiasmé le patron de la défense Waldemar Anton au micro de Sky à propos de l’ensemble de la prestation de Dortmund en première période. Le but de Konstantelias est certes intervenu avec un peu de réussite, puisque le ballon a été dévié par un défenseur hambourgeois, mais il respirait malgré tout la créativité, l’international grec ayant en réalité visé le premier poteau d’une tentative en no-look.

Avec son esprit, Konstantelias est déjà en très bonne voie pour devenir le chouchou du public après seulement une centaine de minutes sous le maillot noir et jaune. Et on imagine parfaitement comment il aurait pu poursuivre sur cette lancée dans les semaines à venir. Mais, ce qui est très regrettable non seulement du point de vue du BVB, mais aussi de celui du spectateur neutre de Bundesliga, il est clair depuis la fin d’après-midi de dimanche que nous ne verrons plus, pour le moment, Konstantelias faire le show comme lors de sa première en championnat.

Combien de temps Giannis Konstantelias sera-t-il absent au BVB ?

Au lendemain de l’ouverture de la Bundesliga, les Dortmundois ont dû confirmer les pires craintes : Konstantelias a subi une rupture des ligaments croisés lors de ses débuts en championnat et sera donc absent pendant plusieurs mois. « Cette nouvelle nous touche beaucoup, car Giannis a déjà montré en très peu de temps pourquoi nous voyons en lui un grand joueur pour le Borussia Dortmund », a déclaré le directeur général sportif Lars Ricken. « Mais désormais, sa guérison est pour l’instant au centre de son attention et de la nôtre. Giannis a tout notre soutien. »

L’inquiétude qui se confirme désormais, à savoir que Konstantelias pourrait ne pas rejouer avant le printemps 2027 en raison de sa rupture des ligaments croisés, était déjà très présente samedi soir. « Là, on parle déjà de quelque chose de plus sérieux. Nous aurons les examens dimanche. Mais au moins, d’après ce que m’a dit le médecin, ça ne semble pas bon », pressentait déjà Kovac.

Peu après avoir manqué de peu son deuxième but, Konstantelias s’est blessé au genou sur un mouvement malheureux lors d’un duel, s’est d’abord effondré au sol et paraissait assez désespéré au moment de sa sortie à la 54e minute. Après des débuts si prometteurs, sa longue absence est un coup très dur, tant pour lui-même que pour le BVB.

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La recrue à 26 millions d’euros a déjà plus que laissé entendre qu’elle pouvait faire progresser de manière significative le jeu offensif du Borussia. Et qu’en son absence, celui-ci paraît nettement plus laborieux. Si le BVB n’a plus été aussi dominant en seconde période, cela tenait certes à la nette montée en puissance des visiteurs hambourgeois. Mais, d’un autre côté, avec la sortie de Konstantelias, c’est aussi une grande part de mobilité et de créativité qui a quitté la pelouse.

« Quand Dortmund fait circuler de droite à gauche, joue dans les intervalles, tu cours d’abord beaucoup derrière le ballon, tu n’arrives pas vraiment à te mettre en pressing. C’était notre problème », a expliqué le capitaine du HSV, Nicolai Remberg, au micro de Sky, pour expliquer pourquoi son équipe avait si peu eu à opposer au BVB en première période.

Giannis Konstantelias et Konstantinos Karetsas enthousiasment au BVB

Konstantelias, avec son compatriote Karetsas, a été l’élément le plus important des problèmes hambourgeois, tant les deux nouveaux créateurs ont sans cesse permuté intelligemment, maintenant le jeu entre les lignes à un niveau extrêmement élevé grâce à leur maîtrise parfaite du ballon, en le rendant rapide et précis à la fois. « Brutal », a qualifié Anton la prestation des deux Grecs. « La mobilité qu’ils ont, à quel point ils sont dangereux, c’est une grande qualité à cet âge-là et c’est aussi ce dont nous avons besoin pour l’avenir. Je suis heureux de les avoir avec nous. »

Après ces premières impressions du duo, il ne devrait pas y avoir que les supporters du BVB à trouver dommage que Karetsas n’ait désormais plus, pour un certain temps, son partenaire idéal à ses côtés. Et du point de vue de Dortmund, une question urgente se pose : comment remplacer Konstantelias ? « J’ai eu énormément de peine pour le garçon. Depuis le premier jour, il dégage une superbe présence ici, y compris dans le vestiaire. Nous l’aimons déjà tous beaucoup », a souligné le directeur sportif Ole Book, qui avait suivi avec un air soucieux la blessure du milieu offensif que lui et les autres dirigeants du club voulaient absolument.

Samedi, Kovac a fait entrer Marcel Sabitzer, au profil plus défensif, à la place de Konstantelias, et l’Autrichien a logiquement été nettement privé de l’esprit de son prédécesseur. En termes de profil pur, Samuele Inacio, qui a fait parler de lui contre le HSV après son entrée en jeu avec un rouge éclair et a dû quitter rapidement le terrain, serait le remplaçant prédestiné de Konstantelias. Mais on peut douter que ce grand talent de 18 ans soit déjà prêt dans les proportions nécessaires pour cela.

Jadon Sancho pourrait-il maintenant encore revenir au BVB ?

Maximilian Beier est une alternative plus expérimentée, mais Kovac devrait alors déjà renoncer à son projet d’utiliser à l’avenir l’international allemand sur l’un des deux côtés. Et dans ce cas, la place de Beier sur les ailes deviendrait vacante dans l’effectif.

Quoi qu’il en soit, il est tout à fait envisageable que les cerveaux du recrutement recommencent à chauffer dans les quelques jours restants avant la fermeture du mercato estival, mardi (1er septembre) à 20 heures. C’est aussi ce qu’a laissé entendre le directeur général sportif Ricken, avant même que le diagnostic accablant ne soit officiel : « Selon la gravité réelle de la blessure, nous adapterons ensuite nos prochaines démarches. Mais une chose est sûre : dans les trois prochains jours, nous ne prévoyons rien. »

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Mais quelle aide de dernière minute pourrait éventuellement entrer en ligne de compte comme remplaçant direct de Konstantelias ? Said El Mala, qui était la cible prioritaire de Dortmund avant le transfert de Konstantelias, a prolongé au 1. FC Cologne et n’est plus disponible. Un autre nom pourrait dès lors s’imposer à nouveau : Jadon Sancho. L’Anglais serait une solution prédestinée, c’est un type de joueur similaire à Konstantelias et il a, comme lui et Karetsas, la qualité de créer du dynamisme à l’arrêt. Les spéculations sur un nouveau retour de Sancho au BVB ont été nombreuses ces dernières semaines et ces derniers mois, même si elles se sont naturellement calmées après les arrivées de Karetsas et Konstantelias.

À Dortmund, Sancho a en tout cas connu les meilleures années de sa carrière jusqu’à présent. Et depuis la fin de son contrat avec Manchester United, le joueur désormais âgé de 26 ans est toujours sans nouveau club et serait disponible librement. De ce point de vue, le risque serait donc limité, même si Sancho devrait accepter une nette baisse de salaire pour un troisième passage au Borussia. Et puis subsiste aussi la question sportive de savoir si l’ancien super-talent peut encore retrouver un jour son meilleur niveau. Ses prêts récents à Chelsea et Aston Villa se sont, on le sait, révélés largement décevants.