« Ce sont deux garçons qui peuvent nous apporter ici une autre dimension, et qui vont le faire aussi, ils l’ont montré aujourd’hui », a salué l’entraîneur du Borussia Dortmund, Niko Kovac, au micro de Sky, à propos des deux joueurs exceptionnels lors de la victoire à domicile 2-0 contre le Hambourg SV samedi soir.

Giannis Konstantelias et Konstantinos Karetsas ont enthousiasmé pour leurs débuts en Bundesliga et ont apporté au BVB quelque chose qui manquait souvent dernièrement au Signal Iduna Park : du football spectaculaire. Mais pas seulement pour le spectacle, aussi au service du collectif et déjà payant pour le coup d’envoi de la Bundesliga. « L’effectif t’apporte ce que beaucoup réclament peut-être aussi : des choses spectaculaires. Nous avons encore amélioré cela cette année. J’espère que ces garçons, qui sont très forts techniquement, montreront leurs qualités », avait déjà déclaré Kovac avant la rencontre, formulant des attentes en ce sens.

Ce que l’entraîneur du BVB pourrait vouloir dire par autre dimension : les deux recrues grecques, arrivées chacune de championnats européens plus modestes, savent faire tout ce que pouvait faire Julian Brandt, parti entre-temps et désormais actif à l’Ajax Amsterdam - mais y ajoutent encore une composante décisive. Konstantelias et Karetsas sont encore davantage des joueurs capables de faire la différence que Brandt, parce qu’ils peuvent mieux que lui créer du dynamisme à l’arrêt. Ils ont encore un peu plus d’initiative que leur prédécesseur allemand et possèdent cette qualité si importante, spécialement entre les lignes adverses, de déclencher eux-mêmes des impulsions à partir de rien, afin de créer sans cesse de nouvelles situations de jeu.

BVB : à quel point Giannis Konstantelias a-t-il été bon contre le HSV ?

Durant les 45 premières minutes exaltantes contre le HSV, Karetsas et Konstantelias ont ainsi été, à maintes reprises, les piliers du jeu offensif de Dortmund. Ce dernier a confirmé les bons signes qu’il avait déjà montrés lors de la Supercoupe contre le Bayern Munich (1-2) le week-end dernier : la conduite de balle serrée de Konstantelias à très haute vitesse est impressionnante, tout comme sa vivacité et sa fluidité dans les mouvements. S’y ajoute un haut degré d’agressivité sans le ballon, démontré samedi soir notamment par son ballon récupéré au milieu de terrain après environ une demi-heure de jeu, salué frénétiquement par le public.

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Le fait que Konstantelias ait marqué juste avant la pause pour porter le score final à 2-0, fêtant ainsi dans le même temps son premier but avec le BVB, a constitué la fameuse cerise sur le gâteau. « Première mi-temps au top, elle était parfaite. Nous avons mis en œuvre tout ce que nous voulions mettre en œuvre », s’est enthousiasmé le patron de la défense Waldemar Anton au micro de Sky à propos de la prestation d’ensemble de Dortmund en première période. Le but de Konstantelias est certes venu avec un peu de réussite, puisque le ballon a été dévié par un défenseur hambourgeois, mais il respirait malgré tout la créativité, puisque l’international grec visait en réalité le premier poteau avec une frappe en no-look.

Avec son esprit, Konstantelias est déjà en très bonne voie pour devenir le chouchou du public après seulement une centaine de minutes disputées sous le maillot noir et jaune. Et on imagine très bien comment il aurait pu poursuivre sur cette lancée dans les semaines à venir. Mais - ce qui est très regrettable non seulement du point de vue du BVB, mais aussi de celui du spectateur neutre de Bundesliga - depuis la fin d’après-midi de dimanche, il est clair que nous ne verrons plus, dans un premier temps, Konstantelias virevolter avec autant de beauté que lors de sa première en championnat.

Combien de temps Giannis Konstantelias sera-t-il absent au BVB ?

Au lendemain du coup d’envoi de la Bundesliga, les Dortmundois ont dû confirmer les pires craintes : Konstantelias a subi une rupture des ligaments croisés pour ses débuts en championnat et sera donc absent pendant plusieurs mois. « Cette nouvelle nous touche énormément, car Giannis a déjà montré en très peu de temps pourquoi nous voyons en lui un excellent joueur pour le Borussia Dortmund », a déclaré le directeur général sportif Lars Ricken. « Mais désormais, sa priorité comme la nôtre est avant tout sa guérison. Giannis a notre plein soutien dans cette épreuve. »

L’inquiétude désormais confirmée, selon laquelle Konstantelias, victime d’une rupture des ligaments croisés, ne pourra probablement pas rejouer avant le printemps 2027, était déjà très présente samedi soir. « Là, il faut parler de quelque chose de plus sérieux. Nous aurons l’examen dimanche. Mais au moins, cela ne sonne pas bien, d’après ce que m’a dit le médecin », pressentait déjà Kovac.

Peu après avoir manqué de peu son deuxième but, Konstantelias s’est blessé au genou sur un mouvement malheureux lors d’un duel, s’est d’abord effondré au sol et paraissait assez désespéré lors de sa sortie à la 54e minute. Après des débuts si prometteurs, sa longue absence est un coup dur - autant pour lui-même que pour le BVB.

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La recrue à 26 millions d’euros a déjà plus que laissé entendre qu’elle faisait progresser de manière significative le jeu offensif du Borussia. Et qu’en son absence, celui-ci paraît nettement plus lourd. Si le BVB ne s’est plus montré aussi dominateur en seconde période, cela tenait certes en partie à la nette montée en puissance des visiteurs hambourgeois. Mais d’un autre côté, avec la sortie de Konstantelias, c’est aussi toute une part de mobilité et de créativité qui a quitté la pelouse.

« Quand Dortmund joue de droite à gauche, joue entre les lignes, tu passes d’abord beaucoup de temps à courir après le ballon, tu n’arrives pas vraiment à entrer dans ton pressing. C’était notre problème », a expliqué le capitaine du HSV Nicolai Remberg au micro de Sky, pour expliquer pourquoi son équipe avait eu si peu à opposer au BVB en première période.

Giannis Konstantelias et Konstantinos Karetsas enthousiasment au BVB

Konstantelias a été, avec son compatriote Karetsas, le principal facteur des problèmes hambourgeois, puisque ce sont bien les deux nouveaux créateurs qui ont constamment permuté intelligemment, qui ont maintenu le jeu entre les lignes à un niveau extrêmement élevé grâce à leur parfaite maîtrise du ballon, en le rendant rapide et en même temps précis. « Brutal », a qualifié Anton la prestation des deux Grecs. « La mobilité qu’ils ont, à quel point ils sont dangereux, c’est une grande qualité à cet âge et c’est aussi ce dont nous avons besoin pour l’avenir. Je suis content de les avoir avec nous. »

Il n’y a pas que les supporters du BVB qui devraient trouver dommage, après ces premières impressions du duo, que Karetsas n’ait plus son partenaire idéal à ses côtés pour un bon moment. Et du point de vue de Dortmund, une question urgente se pose : comment remplacer Konstantelias ? « J’ai eu énormément de peine pour ce garçon. Depuis son premier jour ici, il a une présence formidable, y compris dans le vestiaire. Nous l’apprécions déjà tous énormément », a souligné le directeur sportif Ole Book, qui avait suivi avec un air soucieux la blessure du milieu offensif, que lui et les autres dirigeants du club voulaient absolument recruter.

Samedi, Kovac a fait entrer le plus défensif Marcel Sabitzer à la place de Konstantelias, et l’Autrichien a logiquement manqué de l’esprit de son prédécesseur. Du seul point de vue du profil de jeu, Samuele Inacio, qui a fait sensation contre le HSV après son entrée en jeu avec un rouge éclair et a dû rapidement quitter de nouveau la pelouse, serait le remplaçant prédestiné de Konstantelias. Mais on peut douter que ce grand talent de 18 ans soit déjà prêt dans les proportions nécessaires pour cela.

Jadon Sancho pourrait-il encore faire son retour au BVB ?

Maximilian Beier est une alternative plus expérimentée, mais Kovac devrait alors déjà renoncer à nouveau à son plan d’utiliser à l’avenir l’international allemand sur l’un des deux couloirs. Et dans ce cas, la place de Beier sur les ailes deviendrait vacante dans l’effectif.

Quoi qu’il en soit, il est tout à fait envisageable que les têtes pensantes du recrutement se remettent à réfléchir intensément dans les quelques jours restants avant la fermeture du mercato estival, mardi (1er septembre) à 20 heures. C’est aussi ce qu’a laissé entendre le directeur général sportif Ricken, avant même que le diagnostic accablant ne soit officiel : « Selon la gravité réelle de la blessure, nous orienterons la suite de nos démarches en conséquence. Mais une chose est sûre : nous ne prévoyons rien dans les trois prochains jours. »

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Mais quelle aide de dernière minute pourrait éventuellement entrer en ligne de compte comme remplaçant direct de Konstantelias ? Said El Mala, le joueur prioritaire de Dortmund avant le deal Konstantelias, a prolongé au 1. FC Cologne et n’est plus disponible. Un autre nom pourrait donc désormais revenir avec insistance : Jadon Sancho. L’Anglais serait une solution toute trouvée, c’est un type de joueur similaire à Konstantelias et il a, comme lui et Karetsas, la qualité de créer du dynamisme à l’arrêt. Les spéculations autour d’un nouveau retour de Sancho au BVB ont été nombreuses ces dernières semaines et ces derniers mois, même si elles ont naturellement reflué après les arrivées de Karetsas et Konstantelias.

À Dortmund, Sancho a en tout cas vécu les meilleures années de sa carrière jusqu’ici. Et après la fin de son contrat à Manchester United, le joueur désormais âgé de 26 ans est toujours sans nouveau club et serait disponible gratuitement. De ce point de vue, le risque serait donc limité, même si Sancho devrait accepter une nette baisse de salaire pour un troisième passage au Borussia. Et reste aussi la question sportive : l’ancien super-talent peut-il encore retrouver son meilleur niveau ? Ses récents prêts à Chelsea FC et à Aston Villa ont, on le sait, été largement décevants.

« Il y a peu de noms qui électrisent davantage les gens à Dortmund que Jadon, c’est comme ça », a déclaré le patron du BVB Carsten Cramer dimanche soir sur Sky90, interrogé sur un éventuel retour de Sancho. « Cela a été le cas pendant toute la trêve estivale », a-t-il ajouté. Mais : « Nous ne commentons absolument aucun nom. »