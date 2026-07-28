« J’ai toujours gardé un lien très fort avec Nuremberg, parce que le club me tient évidemment encore énormément à cœur. Je suis très reconnaissant envers le club et la ville. Bien sûr, je peux m’imaginer y revenir un jour, quel que soit le rôle », a déclaré Gündogan dans un entretien accordé à Sky. « Que ce soit pour une ou deux années comme joueur, ou comme dirigeant, entraîneur. Tout cela est possible. »

Dans le même temps, le milieu de terrain de 35 ans a toutefois reconnu : « Si je suis tout à fait honnête, je ne suis pas forcément très emballé à l’idée de rejouer en 2. Bundesliga, même si c’est un championnat très exigeant. J’ai énormément de respect pour cette ligue. Mais il faut aussi voir où j’en suis actuellement. Je suis dans un club qui joue la Ligue des champions et je me sens très, très bien à ce niveau. »

Gündogan avait fait ses débuts dans le football professionnel à Nuremberg avant de rejoindre le Borussia Dortmund en 2011, à l’âge de 20 ans. Après des années fructueuses à Manchester City et un intermède au FC Barcelone, il a rejoint Galatasaray en 2025. De son côté, Nuremberg reste englué en deuxième division depuis de nombreuses années.

Ilkay Gündogan révèle le plan spécial de Pep Guardiola

Avec le grand club turc, Gündogan a jusque-là inscrit deux buts et délivré cinq passes décisives en 38 matches officiels. Son contrat court encore jusqu’en 2027. « À l’heure actuelle, je ne veux même pas planifier au-delà de cette année », a estimé Gündogan. « À l’instant T, j’aimerais continuer, volontiers aussi à Gala, parce que je me sens très bien ici. »

Mais une autre option intéressante pourrait bientôt s’ouvrir pour Gündogan : comme il l’a révélé, son entraîneur de longue date Pep Guardiola l’envisage comme possible adjoint. L’an dernier, Guardiola avait lâché à ce sujet « une petite phrase en l’air » : « Il a dit que je devais encore jouer quelques années et qu’ensuite je deviendrais un jour son adjoint, mais maintenant qu’il n’a pas encore de poste, il faut attendre. »

Guardiola a récemment été annoncé comme sélectionneur de l’Italie, mais ce transfert a capoté. « Au final, c’est aussi bien pour moi, comme ça je n’ai pas encore à prendre cette décision », a estimé Gündogan, qui a déjà obtenu sa licence B d’entraîneur. En principe, un avenir comme adjoint de Guardiola est « une option que je peux très bien imaginer ».