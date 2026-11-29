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Le Bayern Munich aborde diminué ses derniers matches de l'année. L'absence de Harry Kane jusqu'en mars au moins pèse particulièrement lourd. Le club allemand le plus titré recrutera-t-il un remplaçant cet hiver ? Un joueur expérimenté serait prêt.

Pour son agent Roger Wittmann, Eric-Maxim Choupo-Moting aurait tout à fait les qualités nécessaires pour venir une nouvelle fois prêter main-forte au Bayern Munich et remplacer Kane jusqu'à son retour.

Son client pourrait-il être une option pour le club munichois lors du mercato hivernal ? « Bien sûr que oui », a répondu Wittmann auprès de Bild au sujet du contrat de Choupo-Moting avec les New York Red Bulls, qui expire fin décembre. Il a également souligné que le joueur, désormais âgé de 37 ans, possède toujours les qualités sportives pour aider un Bayern diminué.

« Il connaît le club, non ? Et sa dernière saison a été remarquable », a déclaré Wittmann en évoquant la première saison, effectivement convaincante, de Choupo-Moting en MLS : il a inscrit 19 buts et délivré cinq passes décisives en 38 matches officiels pour New York.

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Sa deuxième année en MLS se passe toutefois beaucoup moins bien pour l'ancien international camerounais. Éloigné des terrains pendant des mois en raison de problèmes au genou, Choupo-Moting ne compte jusqu'ici que cinq buts en 22 matches. Un bilan qui ne plaide pas vraiment en faveur de son retour au Bayern Munich.

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Choupo-Moting de retour au Bayern Munich ? Eberl ouvre la porte à un recrutement hivernal

Choupo-Moting avait rejoint gratuitement le Bayern Munich en provenance du PSG à la toute fin de l'automne 2020, marqué par le coronavirus. Il s'y était montré fiable pour suppléer Robert Lewandowski, au moins lors de ses deux premières saisons. Mais lors de sa dernière saison, en 2023/24, il n'avait pas retrouvé son niveau après avoir négocié auparavant une prolongation de contrat, et le club l'avait laissé partir à l'issue de l'exercice. En 2025, il a signé à New York après plusieurs mois sans club.

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La longue absence de Kane, le passé de Choupo-Moting au Bayern et le fait qu'il serait disponible gratuitement ont récemment alimenté les spéculations sur un nouveau retour à Munich au tournant de l'année. Bild a rapporté que le nom de Choupo-Moting faisait bien l'objet de discussions en interne.

« C'est au Bayern d'en décider. Nous n'avons pas besoin de le recommander. Ils le connaissent déjà mieux que nous : il a passé des années dans leur vestiaire, jour après jour. Ils savent exactement quel homme et quel joueur ils recruteraient. Je pense donc que le Bayern prendra la bonne décision et trouvera le bon attaquant en janvier », a déclaré Wittmann au sujet des rumeurs qui circulent.

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Max Eberl, membre du directoire chargé des affaires sportives, avait récemment entrouvert la porte à un éventuel recrutement hivernal pour remplacer Kane, tout en soulignant qu'il faudrait bien peser cette décision au regard du retour possible de joueurs comme Serge Gnabry. Mais Jamal Musiala s'est ensuite à nouveau blessé à la cuisse droite, déjà touchée auparavant, et pourrait encore manquer plus de six semaines.

« Avant Lille, j'avais dit que nous verrions où nous en serions au retour des blessés », a déclaré Eberl en marge du match nul 0-0 du Bayern à Hambourg , à propos d'éventuels transferts hivernaux : « Nous n'avions pas vraiment le sentiment de devoir faire quelque chose. Puis ce qui est arrivé à Jamal est tragique, donc la situation a changé. Et bien sûr, nous examinons précisément ce qu'il faut faire, et s'il faut faire quelque chose. »

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Ce n'était certes pas une promesse de recrutement, « mais je ne l'ai jamais totalement exclu non plus ».