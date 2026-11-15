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Le sélectionneur de l’équipe de France, Zinédine Zidane, a fermement démenti toute tension entre lui et son capitaine, Kylian Mbappé. S’exprimant avant le match décisif de Ligue des nations de l’UEFA contre la Turquie, Zidane a qualifié les spéculations des médias sur leur relation de totalement fausses et agaçantes.

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Zidane répond aux rumeurs de tensions avec Mbappe

Le sélectionneur de la France, Zinedine Zidane, a fermement démenti toute tension avec le capitaine de l’équipe nationale, Kylian Mbappe. S’exprimant avant le match décisif de Ligue des nations de l’UEFA contre la Turquie, dimanche à Bordeaux, Zidane a répondu sans détour aux spéculations des médias.

Alors que les Bleus ont besoin d’une victoire pour décrocher leur qualification avec brio, le sélectionneur a insisté sur la cohésion sans faille du groupe.

« Notre relation est excellente »

Lors de la conférence de presse, les questions se sont rapidement tournées vers les rumeurs de frictions entre le sélectionneur et son attaquant vedette avant la rencontre au Stade Atlantique. Impassible, Zidane a clairement indiqué que les récits faisant état d’une brouille étaient totalement infondés.

« Je ne comprends pas vraiment ce qui s’écrit, a déclaré fermement Zidane. Je ne vais pas entrer dans le débat ; notre relation est parfaite. Pour le joueur comme pour moi. Je ne peux pas empêcher ce qui se dit. »

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Interrogé sur l’agacement que pouvaient susciter ces informations répétées, l’ancien milieu de terrain a reconnu que ces spéculations commençaient à le lasser. « Oui, ce qui me revient aux oreilles est évidemment assez agaçant », a-t-il ajouté.

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Plan de jeu et nouvelles du groupe avant la Turquie

Sur le terrain, Zidane a confirmé que Mbappe débuterait à son poste de prédilection, à la pointe d’un trio offensif dans un 4-3-3, alors que la France cherche à rebondir après sa défaite 3-1 contre l’Italie. « Bien sûr, cela change tout. Nous préférons l’avoir avec nous plutôt que de nous en passer », a souligné Zidane au sujet de son joueur phare.

Dans le reste du groupe, le jeune attaquant Désiré Doué s’est entraîné malgré une dent qui bouge à la suite d’un coup de coude de Davide Frattesi. Michael Olise et Bradley Barcola, entre autres, sont pressentis pour épauler Mbappe en attaque, tandis que des changements sont attendus en défense, les Bleus visant la victoire.

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Tous les regards tournés vers le duel contre la Turquie à Bordeaux

La rencontre de dimanche soir au Stade Atlantique revêt une importance capitale : les Bleus veulent rebondir et valider leur qualification avec la manière. Les hommes de Zidane savent qu’une solide prestation face aux Turcs leur permettra de faire oublier leur revers à San Siro.

Avec un groupe pleinement concentré et un capitaine prêt à mener l’attaque, la France entend marquer les esprits lors de son dernier match de groupe.