L’arrière gauche du Real Madrid a valu un deuxième carton jaune à Ivan Perisic, le Croate, à la 79e minute, si bien que l’attaquant a dû quitter la pelouse sur le score de 1-1. En supériorité numérique, l’Espagne a ensuite inscrit le but de la victoire à la 88e minute par l’intermédiaire de Mikel Merino.

Cucurella avait coupé la course de Perisic au moment décisif, était tombé au sol après un léger contact avec le Croate, qui faisait tout pour l’éviter, et avait réclamé avec insistance un carton jaune pour son adversaire. Le Belge Erik Lambrechts, l’arbitre de la rencontre, l’a finalement sorti, et même la vérification du VAR n’y a rien changé.

« Quand on regarde le ralenti et qu’on voit ce que fait Cucurella : il s’interpose. C’est intelligent », a reconnu l’entraîneur de la Croatie Slaven Bilic sur Nova TV. Interrogé à nouveau pendant la conférence de presse qui a suivi sur cette action vraisemblablement décisive, il a déclaré : « Qui n’est pas en colère contre Cucurella s’il ne fait pas partie de son équipe ? C’est un grand joueur, je l’admire. Il défend son équipe avec tout ce qu’il a, mais bien sûr, il provoque aussi. »

Boris Becker s’emporte aussi contre Marc Cucurella

La scène a même fait réagir Boris Becker, légende allemande du tennis, qui a commenté sur X : « Une fois de plus, Cucurella fait parler de lui. C’était une légère faute de Perisic, mais jamais une expulsion. Cucurella provoque toujours ce genre de situations. » L’Espagnol lui-même n’avait conscience d’aucune faute ni intention : « Pour moi, c’est clair : il y a eu contact. Il n’y a rien à redire », a-t-il déclaré aux journalistes après le coup de sifflet final.

Avec son geste, il s’est en tout cas attiré la colère des supporters croates, qui l’ont ensuite systématiquement sifflé. En Allemagne aussi, Cucurella est devenu la cible des spectateurs dans les stades, qui lui reprochaient la main en quart de finale de l’Euro 2024 qui n’avait pas été sanctionnée. Depuis, Cucurella est l’homme à abattre à chacune de ses apparitions en Allemagne.