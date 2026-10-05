Comme le rapporte Sky, une rencontre a déjà eu lieu entre des dirigeants du club le plus titré d’Allemagne et le clan du joueur. D’autres discussions étaient prévues lundi.

L’entraîneur Vincent Kompany serait par ailleurs un grand admirateur de Gabriel qui, malgré ses 15 ans seulement, serait immédiatement destiné à l’équipe première en cas de transfert. Toutefois, les aspects financiers constitueraient un obstacle majeur à une arrivée. En plus d’une indemnité de formation pour les Red Devils, c’est probablement un package global élevé qui serait demandé, par l’entourage de l’adolescent autour du célèbre agent Ali Barat. Il serait question d’un salaire se situant dans une fourchette de quelques millions et d’une généreuse prime à la signature.

Des exigences auxquelles, selon le rapport, d’autres grands clubs intéressés répondraient sans hésiter. Selon les informations en circulation, le Real Madrid, le FC Barcelone et le PSG suivent avant tout la situation de Gabriel de très près. Le Borussia Dortmund, le RB Leipzig et le Bayer Leverkusen se sont, d’après Sky , retirés de la course pour recruter le joueur offensif.

Pas de passeport européen : comment JJ Gabriel veut rendre un transfert possible

Un autre problème pourrait toutefois bientôt être réglé. En atteignant ses 16 ans mardi, Gabriel peut signer un contrat de boursier en Angleterre, mais pas un contrat professionnel avant l’âge de 17 ans. En raison des règles de transfert international mises en place à la suite du Brexit, il ne pourrait rejoindre un club européen qu’à 18 ans. L’origine de ses parents - un père irlandais et une mère chypriote - constitue toutefois une faille. Selon les informations de Sky, Gabriel veut désormais demander un passeport à Chypre. Un transfert serait ainsi possible dès le mois de janvier.

En revanche, un maintien à Manchester est quasiment exclu. Gabriel aurait même demandé à United d’annuler son enregistrement auprès du club. Cette démarche aurait provoqué un « choc » à United et serait « presque sans précédent », selon le Telegraph.

Michael Carrick s’est récemment exprimé de manière cryptique sur le sujet : « Je pense simplement que nous devons vraiment être prudents dans toute cette situation. C’est un garçon, il a 15 ans, et le plus important pour moi - et aussi du point de vue du club - est définitivement de veiller sur nos jeunes joueurs. Leur bien-être, leur équilibre, leur exposition publique. Et je pense que nous devons tous vraiment en être conscients dans cette situation. En tant que club, nous sommes évidemment tous impliqués dans ces discussions. Je pense simplement que nous devons faire preuve de beaucoup de prudence. »

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JJ Gabriel a déjà fait ses débuts avec Manchester United

Gabriel joue depuis l’âge de 11 ans dans les équipes de jeunes des Red Devils et a inscrit 23 buts en 23 matches avec les U18 la saison dernière, ce qui lui a valu d’être élu meilleur joueur de l’U18 Premier League. En août, il a également fêté ses débuts professionnels lors d’un match amical et est devenu le plus jeune joueur de l’histoire du club à évoluer avec l’équipe première de United.

Cette saison, il compte déjà quatre implications sur but en deux matches avec les U21. Pour ses débuts en Youth League, Gabriel a signé un triplé lors de la victoire 5-0 à domicile contre Sabah.