Bien que le ballon ait rebondi sur un défenseur, pourquoi l'arbitre a-t-il annulé le but de la Croatie contre le Portugal ?

Lors des 16es de finale de la Coupe du monde 2026, l’arbitre a annulé un but du défenseur croate Josko Gvardiol dans le temps additionnel, provoquant une décision controversée. après intervention de l’assistance vidéo (VAR) qui a recours à la technologie du « ballon en jeu » pour valider une position de hors-jeu.

L’incident est survenu dans le temps additionnel de la seconde période, alors que le Portugal menait 2-1. Jvardiol avait momentanément égalisé, avant que l’arbitre vidéo n’intervienne pour revoir l’action.

L’analyse a révélé qu’Igor Matanović, l’attaquant croate, avait effleuré le ballon avant que celui-ci n’atteigne Mario Pašalić, le plaçant ainsi en position de hors-jeu.

La FIFA a ensuite publié un communiqué officiel confirmant la validité de la décision, car « les technologies d’assistance vidéo ont établi qu’Igor Matanoović, joueur croate, avait bien touché le ballon avant qu’il n’atteigne Gvardiol ».

Bien que le ballon ait ensuite heurté la tête du défenseur portugais Renato Vega, l’arbitre vidéo a jugé ce contact non intentionnel, maintenant ainsi la position de hors-jeu et entraînant l’annulation définitive du but.

L’ancien arbitre anglais Andy Davies a expliqué sur la chaîne américaine ESPN : « L’analyse était simple : le graphique de la technologie du ballon connecté montrait une élévation claire confirmant que Matanoović avait bien touché le ballon, comme cela s’était déjà produit lors du match Suède-Tunisie dans cette Coupe du monde. »

Davies a toutefois souligné un détail qui a fait débat chez certains observateurs : le rebond du ballon sur le défenseur portugais.

À ce sujet, l’expert anglais a déclaré : « En règle générale, lorsque le ballon touche un joueur de l’équipe défensive, comme cela s’est produit avec Vega, la position de hors-jeu est réévaluée, ce qui aurait validé le but de Gvardiol. »

Il a toutefois nuancé son analyse en précisant « Toutefois, conformément à l’article 11 des Lois du jeu sur le hors-jeu, le jeu n’est relancé que si le défenseur joue le ballon de manière intentionnelle. Or, comme le ballon a rebondi de manière involontaire sur la tête de Vega, cela ne constitue pas un jeu intentionnel. La position de hors-jeu a donc été maintenue, et la décision d’annuler le but est donc correcte. »