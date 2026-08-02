C’est ce que rapporte le journal espagnol Sport. Selon cette source, Vlahovic dispose déjà depuis plusieurs semaines d’une offre lucrative de Besiktas, qui lui rapporterait un peu plus de cinq millions d’euros de prime à la signature ainsi qu’un contrat de deux ans assorti d’un salaire annuel de huit millions d’euros.

La raison de l’hésitation de l’attaquant est, selon Sport, qu’il rêve toujours d’un transfert au FC Barcelone. Le champion d’Espagne veut encore recruter cet été un successeur à Robert Lewandowski, parti à Chicago Fire. La priorité absolue se nomme Julian Alvarez, mais son club actuel, l’Atlético de Madrid, n’est absolument pas disposé à le vendre. Du moins pas pour l’indemnité de 100 millions d’euros que le Barça aurait déjà proposée.

Les Catalans gardent donc en réserve une liste d’alternatives possibles à Alvarez, sur laquelle figurerait aussi Vlahovic. Les conseillers du joueur de 26 ans l’auraient déjà proposé activement au Barça il y a plusieurs semaines, mais les Blaugrana leur avaient alors clairement fait comprendre qu’une éventuelle arrivée de Vlahovic n’était en aucun cas une priorité. Le Serbe ne serait vraisemblablement pas la première alternative en cas d’échec dans le dossier Alvarez. Plus haut dans la liste pourrait déjà figurer le buteur de Benfica Vangelis Pavlidis, récemment évoqué à Barcelone par AS.

Dusan Vlahovic espère encore Barcelone : Besiktas finira-t-il par en avoir assez ?

En gardant l’espoir d’un engagement au Barça, qui, à l’heure actuelle, devrait finalement rester sans suite, Vlahovic prend évidemment le risque de voir l’offre lucrative venue d’Istanbul lui échapper. Besiktas serait pour l’instant encore disposé à patienter et aurait accepté que l’international serbe prenne encore un peu plus de temps pour réfléchir.

La force motrice derrière cela s’appelle Vincenzo Italiano, nouvel entraîneur du grand club turc. L’Italien avait autrefois travaillé avec succès avec Vlahovic à la Fiorentina (saison 2021/22) et apprécie énormément ses qualités. Selon Sport , Italiano se serait donc employé auprès de la direction de Besiktas pour attendre encore un peu la décision de Vlahovic.

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Le puissant numéro 9 avait aussi été annoncé un temps au Bayern Munich, mais à l’heure actuelle, en dehors du rêve Barça, Besiktas semble être la seule option sérieuse pour l’avenir de Vlahovic. La Juventus Turin, où son contrat avait expiré fin juin, lui aurait entre-temps tout de même proposé une prolongation, mais avec des émoluments nettement revus à la baisse. Vlahovic a refusé et se serait ainsi définitivement mis la Juve à dos, si bien qu’un maintien à Turin paraît très improbable.

Dusan Vlahovic valait autrefois 85 millions d’euros pour la Juventus Turin

Vlahovic, alors l’un des avant-centres les plus convoités d’Europe, avait rejoint Turin depuis Florence en 2022 pour une indemnité de transfert d’environ 85 millions d’euros. La suite ne s’est que rarement déroulée aussi bien qu’espéré chez les Bianconeri, d’où les spéculations récurrentes autour d’un départ. La saison passée, Vlahovic a parfois perdu sa place de titulaire et a en outre dû observer une longue indisponibilité sur blessure du début décembre à la mi-avril. En fin de saison, il a finalement retrouvé une excellente forme, inscrivant quatre buts lors des quatre derniers matches de Serie A.

La Juventus ne tenait pourtant pas absolument à conserver Vlahovic, auteur de 68 buts en 168 apparitions sous le maillot du recordman d’Italie. Avec Randal Kolo Muani, que le club avait déjà emprunté au PSG lors de la saison 2024/25, un remplaçant de haut niveau semblerait déjà prêt. La Juve va apparemment à nouveau obtenir le prêt de l’ancien joueur de Francfort, cette fois avec obligation d’achat.