Bien qu’il soit soutenu par Milan, l’Inter s’intéresse à un joueur marocain

Selon Calciomercato, l'Inter Milan s'apprête à déposer une offre officielle pour recruter le latéral marocain Noussair Mazraoui.

Selon le site italien Calcio Mercato, le club milanais serait prêt à débourser 4,2 millions d’euros, payables en plusieurs versements, et à inclure une clause de 10 % à reverser au K.V. Mechelen en cas de future revente de l’international marocain.



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Polyvalent, il peut jouer aussi bien comme arrière gauche que comme milieu gauche.

Né en 2008, Zakri figure parmi les éléments les plus prometteurs de la sélection marocaine U17, avec laquelle il a conquis la Coupe d’Afrique des nations en battant le Mali aux tirs au but en finale. Le joueur intéresse aussi le club anglais de Brentford, qui le voit comme un éventuel remplaçant de Rico Henry en cas de départ de ce dernier lors du prochain mercato estival.

Quant à son choix de représenter le Maroc bien qu’il soit né à Bruxelles, Zakari a expliqué que l’absence d’intérêt de la Fédération belge avait été décisive. Il a confié au journal « La Dernière Heure » : « Je me sens Belge et Marocain, mais j’ai tenté de jouer pour la Belgique sans jamais être appelé, tandis que le Maroc a cru en mon potentiel et m’a accordé davantage de confiance. La Belgique ne m’estimait pas assez bon, contrairement au Maroc, qui a beaucoup progressé ces dernières années. Porter le maillot de l’équipe nationale est donc une fierté. »



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Il a déclaré : « J’acquiers beaucoup d’expérience en évoluant avec l’équipe première et l’intérêt des grands clubs ne m’a pas fait tourner la tête. La décision de rester à Michelin est mienne et je ne la regrette pas. Même si le Milan, mon équipe préférée, s’était penché sur mon cas, je n’aurais pas signé pour autant. Mon unique objectif est d'atteindre la Ligue des champions, mais, avant tout, je dois d'abord me



faire un nom ici. »