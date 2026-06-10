Bien qu’il soit désormais rétabli, pourquoi Al-Akidi n’a-t-il pas pris part au match amical entre l’Arabie saoudite et le Sénégal ?

Selon la presse, Nawaf Al-Aqidi, le gardien de l’équipe d’Arabie saoudite, n’a pas pris part au match amical contre le Sénégal bien qu’il soit remis de sa blessure.

Les deux sélections se sont quittées sur un score nul et vierge (0-0) ce mercredi matin, lors du troisième et dernier test des Saoudiens avant la Coupe du monde 2026, qui se tiendra aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Son nom n’apparaissait pas sur la feuille de match : ni titulaire, ni sur le banc, alors qu’il avait récupéré de la blessure qui l’avait déjà tenu à l’écart des deux précédentes sorties contre l’Équateur et Porto Rico.

Selon le quotidien sportif saoudien Al-Riyadiah, le sélectionneur grec Georgios Donis et le staff médical ont pris la décision de le tenir à l’écart par précaution, afin d’éviter toute rechute avant le coup d’envoi de la Coupe du monde 2026.

Selon le quotidien, le gardien a encore besoin de temps pour retrouver son meilleur niveau physique et éviter toute récidive.

Rappelons que l’équipe d’Arabie saoudite disputera la phase finale de la Coupe du monde pour la septième fois. Elle figure dans le groupe H avec l’Espagne, l’Uruguay et le Cap-Vert, et entamera la compétition mardi prochain face à la sélection latino-américaine.