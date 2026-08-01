Comme le Barça l’a officiellement annoncé vendredi soir, Jesse Bisiwu quitte le Club Bruges pour la Catalogne. Le joueur offensif a signé un contrat de cinq ans, jusqu’en 2031.

Selon l’expert du mercato Fabrizio Romano, le Barça verse une indemnité de transfert conséquente de 8,5 millions d’euros au grand club belge. Bruges s’est en outre assuré un pourcentage de 20 % sur une future revente.

Le prix de Bisiwu paraît effectivement élevé, d’autant que le joueur de 18 ans n’a encore disputé aucun match en première division jusqu’à présent. En 2020, il avait rejoint Bruges à l’âge de 12 ans et y a été formé depuis, fêtant déjà à 15 ans ses débuts avec l’équipe B en deuxième division belge.

Barcelone se réjouit de l’arrivée de Jesse Bisiwu : toujours sans match en première division avec Bruges

La saison dernière, l’ailier gauche s’est par moments imposé comme un titulaire dans l’équipe B et a disputé 15 matches de deuxième division. Il a également joué avec les U19 de Bruges en Youth League, où il a inscrit trois buts et délivré une passe décisive en huit rencontres. Les Belges ont atteint la finale et ne l’ont perdue qu’aux tirs au but contre le Real Madrid, même si Bisiwu n’est entré en jeu dans cette finale que juste avant la fin.

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Ses débuts avec l’équipe première de Bruges n’avaient en revanche pas été accordés à l’international belge U19. « Le Barça s’est attaché les services d’un ailier qui, grâce à sa vitesse, sa robustesse et sa qualité de dribble, a un avenir brillant devant lui », a décrit le champion d’Espagne dans son communiqué annonçant le transfert de Bisiwu.

Sur la scène internationale, Bisiwu s’était fait remarquer lors de l’Euro U17 l’an dernier, lorsqu’il avait délivré deux passes décisives en quatre matches et atteint les demi-finales avec la Belgique. Au Barça, Bisiwu devrait dans un premier temps accumuler du temps de jeu avec l’équipe réserve, qui évolue en quatrième division espagnole. Hansi Flick devrait toutefois aussi l’intégrer régulièrement aux entraînements de l’équipe première afin de l’amener progressivement au très haut niveau.