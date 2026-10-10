« Oui, c’était très bien qu’il soit intervenu », a déclaré Robin Fellhauer dans la zone mixte de l’Arena d’Augsbourg, interrogé sur son avis concernant le VAR, « sinon, nous aurions perdu 6-2. »

Mais le milieu de terrain de 28 ans, qui avait écrit une page de l’histoire de la Bundesliga avec son but inscrit après un peu plus de huit secondes, s’est ensuite montré très critique envers l’arbitre vidéo et la procédure entourant les supposées erreurs d’arbitrage.

« C’est affreux. Une fois, cela a pris cinq minutes environ. C’est tout simplement agaçant. Dans ce cas, c’était bien pour nous qu’il y ait hors-jeu, mais il y a une très forte tension », a confié Fellhauer, offrant un aperçu de l’état d’esprit des joueurs, à qui ces interruptions demandent beaucoup de patience.

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Quelles décisions le VAR a-t-il prises lors du match du FC Bayern ?

Il n’a d’ailleurs pas ménagé ses critiques à l’égard du manque de transparence et de lisibilité des décisions : « Tu n’as aucune idée de ce dont il s’agit exactement, parce que personne ne te parle. En haut, il est certes écrit hors-jeu, mais tu ne sais même pas exactement ce qui s’est réellement passé. C’est pour cela que c’est parfois déjà agaçant. »

À trois reprises, le VAR a eu raison. Les buts de Serge Gnabry (73e), Luis Diaz (75e) et de nouveau Gnabry (90e+6) ont tous été annulés pour des positions de hors-jeu. En revanche, le supposé 1-1 inscrit par le ciseau de Diaz au début de la seconde période (51e) aurait sans doute dû être accordé. C’est en tout cas l’avis du directeur sportif munichois Max Eberl, qui n’est certes pas impartial, mais aussi de l’expert arbitral Patrick Ittrich, comme il l’a expliqué sur Sky.

La rencontre s’est donc achevée sur un score de 2-2, après que Fellhauer, mais aussi Harry Kane, Ricardo Ribeiro et Nene Brown, avaient marqué dans le but de manière régulière.

Fellhauer a ensuite également expliqué que son pressing après le coup d’envoi du Bayern avait été planifié exactement ainsi, dans l’espoir que Neuer commette une erreur sous pression. Le plan a fonctionné. Augsbourg compte huit solides points en cinq matches et reste au contact de la tête, tandis que le Bayern, avec seulement deux unités de plus, est provisoirement le premier poursuivant du leader, le BVB (11).