Comme le rapporte Bild, le milieu de terrain turc avait reçu une offre du club saoudien d’Al-Shabab lors du dernier mercato estival, qu’il a toutefois refusée pour réaffirmer son attachement au VfB.

Karazor aurait ainsi pu bénéficier d’une belle augmentation salariale en Saudi Pro League et toucher environ le double de son salaire annuel actuel, estimé à quelque 2,5 millions d’euros. Selon le quotidien, Karazor se sent toutefois extrêmement bien à Stuttgart et a rapidement fait savoir qu’il ne voulait en aucun cas quitter les Souabes.

Pourtant, le statut de ce cadre de longue date au VfB est loin de faire l’unanimité. Le joueur de 29 ans a déjà perdu sa place de titulaire la saison passée et a dû de plus en plus souvent se contenter d’un rôle de joker et de remplaçant.

En outre, l’entraîneur Sebastian Hoeneß lui a retiré le brassard de capitaine avant le début de la saison en cours, que Karazor portait depuis deux ans. Le nouveau capitaine de Stuttgart est Deniz Undav qui, contrairement à Karazor, est un titulaire indiscutable dans le système de Hoeneß.

« Deniz est un joueur qui est très souvent sur le terrain et qui peut agir comme un relais. Inutile de parler de son statut dans l’équipe, dans la ville et dans la région. Il incarne le succès et l’essor du VfB », a expliqué l’entraîneur pour justifier sa décision.

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Atakan Karazor profite-t-il du départ de Chema Andres ?

La situation de Karazor a tout de même pu légèrement s’améliorer avec le départ surprise de dernière minute de Chema Andres lors du Deadline Day vers Brighton & Hove Albion. Le jeune Espagnol était la saison dernière l’une des principales raisons pour lesquelles Karazor figurait de moins en moins souvent dans le onze de départ.

Au milieu de terrain de Stuttgart, Angelo Stiller et la recrue Grischa Prömel restent néanmoins titulaires dans un premier temps. Le contrat de Karazor avec le VfB court encore jusqu’en 2028.