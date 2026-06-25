Bien qu’il ait égalé leur record historique, pourquoi Ochoa ne porte-t-il pas le brassard des légendes, contrairement à Ronaldo et Messi ?

Le gardien mexicain chevronné Guillermo Ochoa poursuit son irrésistible ascension dans l’histoire du football mondial après avoir rejoint le cercle très fermé des joueurs sélectionnés pour six éditions différentes de la Coupe du monde. Il ne figure toutefois pas parmi les « légendes » distinguées par la FIFA pour leurs records de participations à la compétition.

Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, capitaines respectifs de l’Argentine et du Portugal, ont eux aussi pris part à leur sixième Coupe du monde (après 2006, 2010, 2014, 2018 et 2022), en disputant les deux premières journées de la phase de groupes de l’édition en cours.

Les deux stars ont arboré un écusson spécial de la FIFA sur leur maillot en hommage à cet exploit historique.

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En revanche, Ochoa n’a pas pris part aux deux premiers matchs du Mexique contre l’Afrique du Sud et la Corée du Sud. Il est toutefois entré en jeu comme remplaçant face à la République tchèque, ce jeudi matin lors de la troisième journée du groupe A, sans recevoir le même hommage.

Bien qu’il figure sur les listes de la sélection mexicaine depuis 2006, la FIFA ne le reconnaît pas officiellement comme participant à six Coupes du monde.

Pourquoi la FIFA ne reconnaît-elle pas les six participations d’Ochoa ?

La raison est simple : selon le règlement de la FIFA, un joueur doit prendre part au moins une minute d’un match pour que sa participation soit officiellement comptabilisée, comme le rappelle le journal espagnol AS.

Présent dans le groupe mexicain en 2006 et 2010, il n’a pas joué la moindre minute, raison pour laquelle la FIFA ne lui attribue officiellement que quatre participations, malgré six sélections finales.

Ce point de réglement suscite un débat parmi les observateurs : beaucoup estiment qu’être présent dans six phases finales consécutives constitue déjà un exploit, indépendamment du temps passé sur la pelouse.

Au-delà de la polémique statistique, Ochoa demeure l’un des gardiens les plus emblématiques du football mexicain. Ses performances remarquables, notamment en 2014 et 2018, où il a été l’un des artisans des exploits de sa sélection, lui confèrent une place de choix dans l’histoire de la Coupe du monde.

Bien que les registres de la FIFA ne lui attribuent pas encore le statut de joueur ayant pris part à six éditions de la Coupe du monde, sa place parmi les plus grands gardiens de l’histoire mexicaine est actée, tandis que la reconnaissance officielle de cet exploit hors du commun demeure ouverte au débat.