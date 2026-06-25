Le milieu de terrain cap-verdien Stephen Moreira l’assure : la rencontre face à l’Arabie saoudite dépasse le simple cadre sportif. Elle doit aussi offrir un moment d’évasion à ses compatriotes, dont le quotidien est marqué par la précarité alimentaire.

Les deux équipes s’affronteront samedi à l’aube au stade NRG de Houston (États-Unis), lors de la troisième et dernière journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Au micro de la chaîne Al-Arabiya, il a confié : « Ce sera un match très difficile ; la sélection saoudienne compte dans ses rangs des joueurs exceptionnels, et tout le monde a suivi son match contre l’Argentine lors de la dernière Coupe du monde. »

Il a ajouté : « Se qualifier pour la Coupe du monde est un exploit formidable, mais c’est désormais du passé. Nous voulons nous mesurer aux grandes équipes, et si nous parvenons à passer la phase de poules, ce sera incroyable. C’est notre objectif. »

Il conclut : « Dans notre pays, il y a des gens qui ne savent pas s’ils mangeront à la fin de la journée, mais ils oublient tous leurs soucis quand ils regardent leur équipe nationale. »

Et de conclure : « Si nous parvenons à battre l’Arabie saoudite et à nous qualifier à l’issue de la phase de groupes, ce sera un exploit formidable qui fera oublier à notre peuple tous ses soucis. »

Une victoire est impérative pour les deux formations, afin de valider directement leur billet pour les seizièmes de finale, sans dépendre du classement des meilleurs troisièmes.

L’équipe d’Arabie saoudite pointe à la quatrième et dernière place du groupe H avec un seul point, à une unité de l’Uruguay et du Cap-Vert, tandis que l’Espagne occupe la première place avec quatre points.