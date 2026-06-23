Bien plus qu’un simple match !... Messi bat quatre records face à l’Autriche et entre dans le Livre Guinness des records

Lionel Messi a inscrit son nom un peu plus dans l’histoire en battant quatre records d’une seule rencontre, lors de la victoire de l’Argentine face à l’Autriche (2-0) en Coupe du monde 2026. Il est désormais le meilleur buteur de l’histoire de la compétition, devançant la légende allemande Miroslav Klose.

Le Livre Guinness des records a officialisé les quatre exploits réalisés par la star de Rosario lors de sa sixième participation à la Coupe du monde : il a porté son total à 18 buts, dépassant ainsi Klose, qui en comptait 16, Il a également devancé la Brésilienne Marta (17 buts en Coupe du monde féminine) pour devenir le meilleur buteur de tous les temps, toutes catégories confondues, malgré la menace du Français Kylian Mbappé, auteur de 16 buts à seulement 27 ans.

Avec 18 victoires, 28 matchs disputés et 2 489 minutes passées sur les terrains du Mondial, il a également amélioré ses records personnels.

Il a par ailleurs décroché sa 18e victoire en phase finale, une de plus que Klose (17), et porté à 28 son total de matchs joués, dépassant Lothar Matthäus (26).

Enfin, « la Pulga » a porté à 2 489 le nombre de minutes jouées en phase finale de Coupe du monde, distançant encore l’Italien Paolo Maldini, bloqué à 2 217, après avoir ajouté près de 100 minutes face à l’Algérie et l’Autriche.

Un palmarès qui force l’admiration.

Démarrée en Allemagne en 2006 à seulement 19 ans, sa trajectoire mondiale s’est construite au fil de six participations consécutives (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 et 2026), totalisant 18 succès en 28 rencontres et culminant avec le sacre historique au Qatar en 2022.

Malgré ces statistiques impressionnantes, Messi reste sous la menace de Mbappé, qui suit ses traces avec 16 buts déjà marqués à un âge encore tendre. La lutte pour le titre de meilleur buteur de l’histoire reste donc ouverte, d’autant que « la Pulga » continue d’enrichir son palmarès à chaque match sous le maillot de l’Albiceleste..