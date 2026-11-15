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L’ancien international Christoph Kramer s’est montré enthousiaste devant les premiers progrès de l’équipe d’Allemagne sous Jürgen Klopp.

Lors d’un échange avec les médias organisé dans le cadre du POWWOW Sports Festival, l’ancien joueur de Bundesliga a expliqué qu’il pouvait tout à fait s’identifier à la voie empruntée par la sélection. Selon lui, le sélectionneur avait fait du très bon travail dans l’ensemble au cours de ses premières semaines en poste.

À ses yeux, « le plus important dans la phase actuelle » serait que l’équipe d’Allemagne rallie les supporters à sa cause et leur permette de s’identifier à elle. Klopp montrerait l’exemple, notamment par sa communication vivante et ouverte. « Jürgen Klopp donne un million d’interviews et un million d’entre elles sont bonnes », a déclaré Kramer.

Les premiers progrès seraient également visibles sur le plan sportif. Malgré les possibilités d’entraînement limitées, la sélection est « aussi avancée qu’elle peut l’être à ce stade », a estimé l’ancien professionnel. « On voit que quelque chose a été amorcé. »

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Grâce aussi à sa popularité globalement élevée en Allemagne, Klopp a rapidement suscité après sa nomination un enthousiasme « dont le football allemand avait grand besoin ». Une bonne ambiance au sein et autour de la sélection allemande vaudrait, dans cette phase, « bien plus qu’une courte victoire 2-1 », a estimé Kramer.

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Comment l’équipe d’Allemagne peut-elle se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des nations ?

Après cinq matches sous Klopp, le bilan est de deux victoires, deux nuls et une défaite. L’équipe d’Allemagne occupe la troisième place de son groupe en Ligue des nations, mais peut encore remonter au classement et valider sa qualification pour les quarts de finale en battant les Pays-Bas lundi soir.

Kramer n’est guère séduit par cette compétition disputée pour la première fois en 2018 : « Je viens probablement aussi d’une autre époque. Aujourd’hui encore, je ne sais pas comment on monte, comment on descend ou comment on gagne ce truc. J’ai compris qu’il y avait, à un moment donné, des demi-finales et une finale. Mais l’Euro et la Coupe du monde sont quand même plus importants. »