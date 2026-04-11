Bien plus élevé que prévu : voici le montant exact que la ville d'Utrecht verse pour Correia

Anthony Correia sera le prochain entraîneur du FC Utrecht, une information déjà connue depuis quelque temps. Selon De Telegraaf, le montant exact de son indemnité de transfert s’élève à 700 000 euros.

Selon De Telegraaf, qui cite des sources proches du FC Utrecht, les discussions avec Telstar sur l’indemnité de transfert s’accéléreront après la rencontre de samedi (4-1). L’entraîneur de 43 ans est sous contrat à Velsen-Zuid jusqu’en milieu d’année 2027.

Selon le quotidien, ce montant permettra au club de Velsen-Zuid de battre son record de transfert, établi en 1996 lors de la vente du défenseur Arjan de Zeeuw à Barnsley pour l’équivalent de 375 000 euros.

Samedi après-midi, Correia et Telstar ont subi une lourde défaite sur la pelouse du FC Utrecht. Les joueurs de la cité de la cathédrale se sont imposés 4-1 face aux visiteurs de Velsen-Zuid dans leur antre du Galgenwaard.

Les supporters utrechtois ont d’ailleurs fait savoir qu’ils considéraient déjà l’entraîneur comme leur propriété, entonnant en chœur depuis le Bunnikside : « Correia est à nous, olé, olé. »