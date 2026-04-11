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Bien plus élevé que prévu : voici le montant exact que la ville d'Utrecht verse pour Correia

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Anthony Correia sera le prochain entraîneur du FC Utrecht, une information déjà connue depuis quelque temps. Selon De Telegraaf, le montant exact de son indemnité de transfert s’élève à 700 000 euros.

Selon De Telegraaf, qui cite des sources proches du FC Utrecht, les discussions avec Telstar sur l’indemnité de transfert s’accéléreront après la rencontre de samedi (4-1). L’entraîneur de 43 ans est sous contrat à Velsen-Zuid jusqu’en milieu d’année 2027.

Selon le quotidien, ce montant permettra au club de Velsen-Zuid de battre son record de transfert, établi en 1996 lors de la vente du défenseur Arjan de Zeeuw à Barnsley pour l’équivalent de 375 000 euros.

Samedi après-midi, Correia et Telstar ont subi une lourde défaite sur la pelouse du FC Utrecht. Les joueurs de la cité de la cathédrale se sont imposés 4-1 face aux visiteurs de Velsen-Zuid dans leur antre du Galgenwaard.

Les supporters utrechtois ont d’ailleurs fait savoir qu’ils considéraient déjà l’entraîneur comme leur propriété, entonnant en chœur depuis le Bunnikside : « Correia est à nous, olé, olé. »

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