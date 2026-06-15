Bielsa : « L'Arabie saoudite n'est pas un adversaire facile... et voici les idées que nous voulons mettre en œuvre »

L’Argentin Marcelo Bielsa, sélectionneur de l’Uruguay, anticipe un match « très ouvert » contre l’Arabie saoudite, mardi matin, lors de la première journée du groupe H de la Coupe du monde 2026.

L’Uruguay et l’Arabie saoudite partagent le groupe H avec l’Espagne et le Cap-Vert.

Lors de la conférence de presse précédant la rencontre, il a déclaré : « L’équipe saoudienne possède des joueurs aux grandes qualités individuelles. Nous ne ferons face en aucun cas à un adversaire facile. »

Interrogé par le quotidien Al-Riyadiah, il a toutefois précisé : « Aucun jugement sur notre niveau ou notre degré de préparation ne pourra être porté avant la fin de la rencontre. »

Il précise que ses joueurs tenteront d’imposer leur style offensif et de presser haut avec le plus grand nombre de joueurs possible, expliquant : « Nous chercherons à attaquer et à mettre la pression avec le maximum de joueurs, tout en récupérant rapidement le ballon et en assurant la cohérence entre notre jeu avec et sans ballon. »

« Ce sont les idées que nous voulons mettre en œuvre, mais notre capacité à les appliquer dépend aussi du style de jeu de l’adversaire et de ce qu’il nous imposera pendant la rencontre. »

Interrogé sur le retard du vol de la sélection uruguayenne, il a écarté tout impact sur la préparation : « Le contretemps n’a posé aucun problème ; nous avions finalisé l’essentiel de notre travail à Montevideo. »

Concernant José María Giménez, il a expliqué : « Giménez souffrait d’une douleur à la cheville et a repris l’entraînement tardivement. Nous avons suivi les étapes de son retour, il est désormais avec nous et prêt. »

Concernant Ronald Araújo, il a expliqué : « Il est arrivé avec une petite lésion musculaire, après avoir passé les six derniers mois à Barcelone sans problème avant de subir une déchirure. »

« Lorsqu’un joueur se blesse à l’entraînement, cela signifie que quelque chose n’a pas fonctionné comme prévu, a-t-il ajouté. Araujo travaille avec un staff médical en qui il a toute confiance, et aucune décision ne sera prise sans consultation ni accord avec lui. »