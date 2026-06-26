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Uruguay v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Bielsa l’admet : la suspension de Yamal a été déterminante dans la victoire de l’Uruguay

Uruguay vs Espagne
Uruguay
Espagne
Coupe du monde
L. Yamal
M. Bielsa
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Espagne

Le sélectionneur de l’Uruguay, Marcelo Bielsa, a annoncé que son équipe aborderait la rencontre face à l’Espagne comme une véritable finale, indispensable pour assurer sa qualification en Coupe du monde.

L’Espagne, en tête du groupe H avec 4 points, devance l’Uruguay, qui n’en totalise que 2, glanés lors de deux matches nuls contre l’Arabie saoudite et le Cap-Vert.

Ces propos, tenus lors de la conférence de presse d’avant-match, ont été rapportés par l’agence Reuters.

« Nous aborderons le match de demain comme une finale », a déclaré l’entraîneur argentin.

Il a ajouté que l’Uruguay devait aborder la rencontre avec dynamisme et esprit d’initiative, tout en s’efforçant de priver l’adversaire du ballon.

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Uruguay
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Espagne
ESP

Il a toutefois exclu toute idée de se contenter de défendre, rappelant que « la meilleure façon de défendre est d’empêcher l’adversaire de garder le ballon le plus longtemps possible ».

Il a par ailleurs souligné que l’Espagne, sous la conduite de Luis de la Fuente, pratiquait un football « d’un très haut niveau », ajoutant que la capacité à contenir Lamine Yamal constituerait un facteur déterminant pour les chances de victoire de l’Uruguay.

Il a expliqué : « Yamal est capable de changer le cours d’un match. Je ne dis rien de nouveau : c’est un joueur qui déstabilise l’adversaire et qui fait la différence. »

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