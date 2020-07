Bielsa en Premier League, "incroyable pour le foot anglais" selon Guardiola

L'entraîneur de Manchester City s'est félicité de voir Marcelo Bielsa monter en Premier League la saison prochaine, et s'attend à du spectacle !

Il était passé tout proche la saison dernière. Il y est parvenu cette saison. Après deux années passées à Leeds, Marcelo Bielsa va découvrir la . L'Argentin a réussi à faire monter l'équipe de Championship dans l'élite du football britannique. Pour le plus grand bonheur de ses nombreux fans.

"Incroyable pour le foot anglais qu'il soit en Premier League"

En effet, Marcelo Bielsa est très apprécié des puristes, qui considèrent celui qui se fait surnommer El Loco comme un phénomène. Son catactère, sa personnalité et surtout le style offensif et agressif proposé par ses équipes ont été des arguments qui plaident en sa faveur, notamment depuis son passage à l' . Ainsi, nombreux sont ceux qui se réjouissent d'avance de voir évoluer Leeds en Premier League la saison prochaine. C'est notamment le cas d'un certain Pep Guardiola.



EDF - Le message d'Adil Rami à la Belgique

"J'ai eu la chance de parler avec lui et je sais ce que le monde du football va gagner avec son éthique, son comportement, la manière si spéciale dont son équipe joue. Personne ne peut l'imiter, c'est ce qui le rend si spécial. Honnêtement, et ce n'est que mon avis, ce sera incroyable pour le foot anglais qu'il soit en Premier League, et d'apprendre en regardant ses équipes évoluer", a confié l'entraîneur de en conférence de presse. Un bel hommage à celui qu'il considère comme son mentor.