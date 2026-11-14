Comment regarder Biélorussie-Albanie avec un VPN

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. Sélectionnez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, mobile ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans un pays où le match est officiellement diffusé.

Connectez-vous au serveur . Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).

. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le site du diffuseur officiel. Accédez à son site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif qui détient les droits.

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Présentation du match

UEFA Nations League C - Journée 6 15 nov. 2026 - 12:00 Stadion Illovsky Rudolf

La Biélorussie et l’Albanie se retrouvent au Stadion Illovsky Rudolf, à Budapest, pour une rencontre de Ligue C de la Ligue des nations de l’UEFA qui aura de réelles conséquences sur le classement du groupe 1.

L’Albanie aborde ce déplacement en tête du groupe, forte de ses récents résultats. L’équipe de Rolando Maran a remporté ses deux derniers matches de Ligue des nations, dont une victoire 2-0 contre la Finlande le 12 novembre.

La Biélorussie occupe la deuxième place du groupe sous la direction de Viktor Goncharenko et arrive elle aussi en forme. Les Biélorusses ont remporté quatre de leurs cinq derniers matches dans la compétition, leur seule défaite ayant été concédée face à l’Albanie plus tôt dans la campagne.

Cette première confrontation, disputée en septembre, s’était soldée par une victoire 2-0 de l’Albanie, un résultat qui donne un avantage psychologique à l’équipe de Maran avant ces retrouvailles. La Biélorussie voudra inverser la tendance à domicile.

L’équipe de Goncharenko a fait preuve de régularité au cours de cette édition de la Ligue des nations, avec deux victoires contre Saint-Marin et une face à la Finlande, tout en n’encaissant qu’un seul but lors de ses trois derniers matches. Elle aura des raisons d’y croire avec le soutien du public à domicile.

Pour l’Albanie, un résultat positif renforcerait son emprise sur la première place et lui permettrait de garder son destin en main dans la course à la promotion. L’effectif de Maran a montré qu’il savait obtenir des résultats loin de Tirana.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder Biélorussie-Albanie en direct, notamment les chaînes de télévision, les informations sur la diffusion en streaming et l’heure du coup d’envoi.

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