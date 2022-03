Bianco (entraîneur du Shakhtar) raconte sa fuite effrayante d'Ukraine

Paolo Bianco, ancien joueur de Serie A et actuel entraîneur adjoint du Shakhtar Donetsk, s'est confié à GOAL sur son évasion d'Ukraine. Il a révélé, entre autres, comment il a quitté Kiev en train alors que les bombardements faisaient rage.

Bianco était en Ukraine en tant que membre du staff technique de Roberto De Zerbi et, suite à l'invasion du pays par la Russie, l'ancien joueur de l'Atalanta et de Sassuolo a dû fuir le pays.

L'entraîneur remercie le club ainsi que l'ancienne star du Shakhtar et actuel directeur du football, Darijo Srna, pour leur aide, car ils n’ont pas pu recevoir d'aide du gouvernement italien pendant l'invasion. Bianco explique que lui et d’autres membres du staff se sont tournés vers l'Italie au début de l'invasion, mais le gouvernement italien leur a fait savoir qu’ils devaient se débrouiller par eux-mêmes et qu’il n’y aura pas d’exfiltration possible.

« Un sentiment de liberté que je n’ai jamais ressenti »

Srna et le club ont donc contacté la fédération ukrainienne, qui a aidé Bianco et ses coéquipiers à s'enfuir en Hongrie. Avant cela, cependant, ils étaient bloqués dans un hôtel, et le technicien italien a raconté la peur que lui inspirait le fait d'être piégé dans un pays en guerre.

"Pendant les jours, nous nous préparions à ce qui pourrait être l'entrée éventuelle des Russes dans la ville", a déclaré Bianco à GOAL. "Les représentants de l'OSCE (Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe) et certains journalistes nous ont dit d'être prêts à montrer notre passeport italien et le drapeau italien, les mains sur en vue, regarder vers le bas, ne pas les provoquer. On a attendu un long moment. Et évidemment, on ne pouvait pas fermer l'œil de la nuit (pendant cette attente). On passait nos journées à organiser une éventuelle évasion."

Il poursuit : "Lorsque nous avons pu quitter l'hôtel, j'ai eu un sentiment de liberté que je n'avais jamais connu dans ma vie. Le fait d'être enfermé pendant des jours dans un sous-sol avec des gens que vous ne connaissez pas, sans rien savoir au bout d'un moment vous amène à ne plus ressentir ni la peur, ni l'angoisse. Nous avons quitté Kiev en train mais le voyage a duré neuf heures et demie et, dans certains cas, le train avançait dans l'obscurité car sur certaines lignes il y avait des bombardements en cours."

« Cette expérience nous unira pour toujours »

Bianco a révélé que plusieurs membres du personnel du Shakhtar restent en Ukraine et qu’il est très inquiet pour leur sécurité. "Certains gars du staff et certains joueurs sont encore en Ukraine", a-t-il déclaré. "Donc chaque matin, nous les contactons en espérant leur réponse et nous sommes très inquiets pour eux".

L'entraîneur dit qu'il n'est pas sûr de pouvoir retourner un jour au club compte tenu des événements de ces derniers jours, mais il espère un jour retourner dans une Ukraine en paix pour retrouver ceux dont il s'est rapproché pendant son séjour là-bas. "Je ne sais pas si je me vois encore dans ce club parce que je ne sais même pas si le football continue, mais je me vois certainement avec ces mêmes personnes. Je veux retourner en Ukraine pour embrasser tout le monde à nouveau. Cette expérience nous unira pour toujours."