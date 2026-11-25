Comment regarder BG Pathum United - Lion City Sailors FC avec un VPN

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Avant-match

AFC Champions League Two - Journée 5 26 nov. 2026 - 07:15

BG Pathum United affronte Lion City Sailors en Ligue des champions 2 de l’AFC, avec les places du groupe F en jeu. Le stade et la ville n’ont pas encore été confirmés.

L’équipe thaïlandaise arrive en grande forme. Elle a remporté quatre de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues, et inscrit 12 buts sur cette période.

Sa seule défaite durant cette série a été un revers 1-0 sur le terrain de Chonburi, en championnat thaïlandais, le 2 novembre. Elle a réagi en battant Rayong 3-0 le 8 novembre.

Lion City s’est montré encore plus convaincant. Le club singapourien a remporté ses cinq derniers matches sans encaisser de but, tout en marquant 22 fois.

Lion City Sailors occupe actuellement la première place du groupe F, devant BG Pathum United. Cette rencontre oppose donc les deux premiers du classement.

Les deux équipes se connaissent bien. Elles ont fait match nul 1-1 dans cette compétition en septembre, et Lion City voudra poursuivre sur sa lancée après une série qui comprend une victoire 5-0 contre Adelaide United.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour suivre la rencontre.

Les informations officielles sur la chaîne TV et le streaming de ce match ne sont pas disponibles pour le moment. Les détails de la diffusion seront ajoutés dès leur confirmation.

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