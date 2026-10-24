Naples et l’AS Rome ont offert un match spectaculaire samedi soir en Serie A. L’équipe de Massimiliano Allegri a laissé filer une avance de 2-0, a repris l’avantage grâce à Scott McTominay, mais a finalement concédé le 3-3 en fin de rencontre. Le défenseur napolitain Sam Beukema a joué un rôle notable sur cette égalisation tardive de la Roma.

Allegri a titularisé Noa Lang à Naples, aux côtés de Rasmus Højlund et Matteo Politano en attaque, tandis que Beukema a débuté sur le banc. Trois Néerlandais figuraient dans le onze de départ de la Roma : Devyne Rensch au poste de piston gauche, Marten de Roon au milieu de terrain et Donyell Malen en pointe.

La rencontre a démarré sur un rythme élevé, avec des occasions pour les deux équipes. Après cinq minutes, De Roon a empêché Højlund de se montrer dangereux, avant que Rensch ne prive Lang d’un but juste devant la ligne. À l’autre bout du terrain, Malen s’est procuré une grosse occasion à la 24e minute, mais le gardien Alex Meret a réalisé l’arrêt.

À la 28e minute, André-Frank Zambo Anguissa a ouvert le score d’un but splendide. Après un coup franc de Politano, la Roma a dégagé le ballon, que le milieu de terrain a repris d’un retourné acrobatique pour trouver le petit filet opposé : 1-0. Naples a ensuite eu des occasions d’aggraver le score par Højlund et Mathías Olivera, mais le gardien Pierluigi Gollini a maintenu son équipe dans le match.

La Roma a échappé à un retard plus important et a elle-même frôlé l’égalisation juste avant la pause. Sur un corner, Bryan Cristante a placé une tête sur le poteau, si bien que Naples est rentré aux vestiaires avec un avantage minimal. Trois minutes après la reprise, McTominay a doublé la mise en reprenant de la tête un centre de Politano. Gollini n’a pu repousser le ballon qu’une fois la ligne de but franchie.

Peu après le 2-0, Allegri a dû intervenir lorsque Benoît Badiashile est sorti sur blessure : Beukema est entré en jeu à la 52e minute. Politano a eu une énorme occasion d’inscrire le troisième but de Naples, mais Gollini a empêché le 3-0 grâce à un bel arrêt. L’entraîneur de la Roma, Gian Piero Gasperini, a réagi en procédant à un triple changement, faisant notamment entrer Santiago Castro et Balerdi.

Ces changements se sont révélés payants : en cinq minutes, la Roma est revenue à hauteur. À la 69e minute, Matías Soulé a combiné avec Malen avant de réduire l’écart d’une frappe du gauche. Beukema n’a pas été exempt de tout reproche sur l’action. Cinq minutes plus tard, Balerdi a profité d’un ballon mal dégagé après un corner pour inscrire le 2-2 de près.

Naples a semblé se diriger vers la victoire à la 83e minute, lorsque McTominay a inscrit le 3-2 d’une superbe frappe lointaine, mais Balerdi a égalisé de la tête six minutes plus tard. Plus tôt dans cette phase offensive, Beukema était tombé après un contact avec Balerdi, sans obtenir de coup franc. Après s’être relevé, il est revenu trop tard pour empêcher l’égalisation. La VAR n’a pas jugé ce contact fautif, puis l’entraîneur napolitain Allegri, furieux, a reçu un carton rouge de l’arbitre Andrea Colombo pour avoir protesté.