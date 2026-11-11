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Thiago Pitarch, jeune joueur du Real Madrid, a dévoilé les coulisses de sa première expérience avec l'équipe première du club merengue, reconnaissant qu'il a ressenti une grande appréhension lors de son premier entraînement, avant de garder un souvenir exceptionnel après avoir marqué un but sur une passe de la star française Kylian Mbappé.

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Dans un entretien réalisé depuis le stage de la sélection espagnole des moins de 21 ans, le milieu de terrain âgé de 19 ans, dont les propos ont été rapportés par le journal Marca, est revenu sur son expérience avec l'équipe première, après avoir eu la chance d'apparaître avec le Real Madrid la saison dernière. Il continue actuellement d'engranger de l'expérience avec l'équipe du Castilla en première division espagnole (troisième échelon).

Une passe de Mbappé qui a créé un souvenir inoubliable

Pitarch a déclaré à propos de sa première expérience avec l'équipe première : « J'étais terrifié lors de mon premier entraînement avec le Real Madrid. »

Il a ajouté : « J'ai marqué un but lors de mon premier entraînement après une passe de Mbappé, et je devrais leur demander cette vidéo. »

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Le jeune joueur est revenu sur les coulisses de sa promotion inattendue, expliquant : « Dès mon retour de Marbella avec l'équipe réserve, on m'a annoncé que j'allais monter m'entraîner avec l'équipe première. Xabi Alonso était présent, et je n'arrivais pas à croire ce qui se passait, car je n'avais jamais eu l'occasion de participer aux entraînements avec lui. »

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À propos de ses débuts en Ligue des champions face à Benfica, il a dit : « Je ne m'y attendais pas, j'étais tendu, mais le ballon me procure du calme. »

Qu'a-t-il dit sur Mourinho ?

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Pitarch a évoqué sa relation avec l'entraîneur José Mourinho, saluant sa manière de traiter les joueurs : « Mourinho est très proche de tout le monde, il plaisante beaucoup, mais il sait aussi se montrer sérieux quand la situation l'exige. »

Il a ajouté : « C'est un grand honneur qu'un entraîneur comme lui dise des choses positives à mon sujet. »

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Le jeune milieu de terrain n'a disputé qu'une seule minute avec l'équipe première cette saison, mais Mourinho avait déjà défendu son statut, affirmant que Pitarch était un joueur de l'équipe première.

Le rêve du Real Madrid a commencé à l'âge de 16 ans

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Pitarch a révélé que son rêve avait toujours été de jouer pour le Real Madrid : « J'ai toujours voulu devenir footballeur au Real Madrid, le meilleur club du monde. C'est la vie que je veux vivre, et j'aborde tout avec beaucoup de calme. »

Le joueur a rejoint le club madrilène en 2023, après avoir débuté sa carrière à l'école de l'Atlético Madrid, sous la direction du Serbe Milenko Pantić, avant de faire des essais dans les académies de Getafe et de Leganés.

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Il a expliqué au sujet de son transfert au Real Madrid : « Quand l'opportunité de rejoindre le club s'est présentée à l'âge de 16 ans, je n'ai pas hésité une seconde. »

Il a également reconnu la difficulté de s'adapter au début, mais a souligné qu'il avait beaucoup appris de cette expérience, saluant le grand soutien que lui ont apporté ses parents tout au long de son parcours, eux qui ont rarement manqué ses entraînements ou ses matches.