Betis Séville : Quique Setien et Aïssa Mandi se méfient du Stade Rennais

A la veille du 16e de finale d'Europa League contre Rennes, la prudence est de mise dans les rangs du Betis.

Seul club français rescapé en Europa League, Rennes accueille le Real Betis, jeudi en début de soirée (18h55), pour la première manche des 16èmes de finale de la compétition.

L'équipe de Julien Stéphan se confrontera à une formation à l'identité de jeu très marquée, adepte d'un football offensif avec une possession de balle importante. Septième de Liga malgré des dernières semaines contrastées, le Betis est une des bonnes surprises du championnat espagnol durant cette saison 2018-19. Cette équipe a notamment fait tomber l'Atlético de Madrid d'Antoine Griezmann il y a dix jours (1-0).

Autant dire que le Stade Rennais peut s'attendre à une opposition de qualité. Mais la réciproque est vraie. Dans les rangs du Betis, les excellents résultats du club breton sous la tutelle de Julien Stéphan ne sont pas passés inaperçus. Présents en conférence de presse ce mercredi soir pour aborder le match, Quique Setien et Aïssa Mandi ont affiché une posture très prudente, bien que le technicien de 60 ans reste confiant.

"On est une équipe très forte mentalement", a-t-il déclaré. "La défaite à Leganès, ça a été très dur, ça a eu un fort impact sur l’équipe, mais elle a repris le dessus, et on se sent plein d’énergie pour ce match. Nous avons préparé ce match avec calme. C’est difficile de dire quel Betis nous allons voir. De nouveaux joueurs ont été intégrés à l’équipe. On a une force mentale énorme et je pense qu’on peut passer outre la dernière défaite. En face de nous, on aura un bon adversaire. Si on joue selon nos plans, je pense que ce sera un match équilibré".

Ancienne figure de Ligue 1, l'ex-Rémois Aïssa Mandi s'est montré encore plus vigilant. "Je m’attends à beaucoup de difficultés dans ce match contre une équipe qui ne se laissera pas faire et qui n’attendra pas qu’un contre pour être dangereuse", a souligné le défenseur international algérien, indiquant qu'il suivait toujours le championnat de France. "Je suis encore ce qui se passe en Ligue 1. L’équipe de Rennes est dans une très bonne phase notamment avec l’arrivée du nouvel entraînement, mais on croit en nos chances et on espère un bon résultat".

Propos recueillis par Benjamin Quarez, à Rennes