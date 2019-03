Betis Séville, Lo Celso n'en veut pas à Emery pour son positionnement au PSG

Interrogé sur son positionnement face au Real Madrid avec le PSG, Giovani Lo Celso ne garde aucune amertume.

Prêté cette saison au par le , Giovani Lo Celso réalise une saison très convaincante avec le club andalou.

Elément clé au sein d'une équipe très joueuse, avec une forte possession de balle, l'international argentin bénéficie aussi d'un positionnement assez haut pour être décisif avec la formation espagnole.

L'article continue ci-dessous

Cela n'avait pas forcément été le cas au Paris Saint-Germain, où sa polyvalence avait incité Unai Emery à le balader à tous les postes du milieu, y compris en sentinelle il y a un peu plus d'un an. Le match contre le , en huitièmes de finale aller de le 14 février (3-1), avait mis en exergue quelques erreurs de l'Argentin dans ce rôle.

Malgré cela, Giovani Lo Celso ne garde aucune amertume, comme il l'a certifié dans des propos accordés à Football. "Est-ce que Emery m’a grillé en m’alignant à un poste qui n’était pas le mien ? Je ne me plains de rien. J’ai eu l’occasion de disputer ce très grand match au Santiago-Bernabeu, dans cette belle compétition qu’est la C1. C’était, certes, à un poste où je ne me sens pas le plus à l’aise, mais j’ai donné le meilleur de moi-même, comme je le fais toujours. Il n’y a aucun problème par rapport à ça".

Pour rappel, Lo Celso avait été à l'origine penalty qui avait permis au Real Madrid d'égaliser dans cette rencontre.