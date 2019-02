Betis Séville, Jesé : "Beaucoup ont parlé de mon poids, mais j'ai pris du muscle pas de la graisse"

Prêté par le PSG au Betis Séville, l'attaquant espagnol a rassuré sur son état physique et est déterminé à se relancer en Liga.

En manque de temps de jeu au PSG malgré une entrée en jeu en Coupe de France face à Strasbourg pour récompenser son professionnalisme, Jesé Rodriguez va tenter de relancer sa carrière lors de la seconde partie de saison sous les couleurs du Betis Séville. Prêté chez le sixième de Liga, le nouveau numéro dix a affiché ses ambitions lors de sa présentation ce mardi devant la presse, et s'est défendu des critiques sur son poids.

"Merci à tous pour cette opportunité. C’est un défi d’être ici. Il y a de bonnes choses à faire jusqu’à la fin de la saison. Je remercie les fans pour tout ce qu’ils font. Merci aussi à mes coéquipiers qui m’ont bien intégré. Je viens pour gagner ma place (...) L’idée est de récupérer mon niveau. Je vais tout donner. Je vais gagner ma place à chaque entraînement (...) Physiquement, je me sens bien. Je me suis entraîné avec le Paris Saint-Germain et depuis que je suis arrivé ici, je n’ai cessé de m’entraîner. Avec la blessure que j’ai eue au genou, j’ai dû faire un travail de renforcement. Beaucoup de gens ont parlé de mon poids. Je me suis blessé au genou et j’ai dû renforcer mes jambes. Ce que j’ai, ce sont des muscles, pas de la graisse", a indiqué Jesé.

Un avenir à Séville ?

"Mes coéquipiers ont une qualité impressionnante. Ce qui fait que cette équipe est grande c’est le groupe. Le plus important est de donner sa vie pour l’autre. Cela est essentiel (...) Je serais enchanté de jouer où le coach décidera de me faire jouer. Nous nous connaissons bien et il sait que je peux jouer à n’importe quelle position devant. Là où il me mettra, je donnerais tout. Mon engagement sera total jusqu’au dernier jour. Je ne pense seulement qu’à travailler jour après jour. Le reste viendra", a ajouté l'Espagnol.

Jesé Rodriguez espère se relancer et se verrait bien rester au Betis Séville en fin de saison : "Il faut d’abord voir si le club me veut. D’ici la fin de la saison, ils verront. J’appartiens au PSG. Mais j’espère que les choses vont bien se passer. Nous parlerons alors ensuite. Stagner ? Le football vous donne et vous enlève des choses, comme dans la vie. Il s’agit d’apprendre des choses que vous avez mal faites et de vous améliorer".

L'attaquant espagnol espère faire ses débuts sous sa nouvelle tunique dès le prochain match, en Coupe du Roi contre le FC Valence : "C’est un match important. Ils sont dans une bonne période et il faudra être concentré. Je suis prêt à jouer. C’est la décision du coach. Nous espérons faire avec un bon match avec l’aide de notre public". Désormais, c'est à Jesé de jouer et de prouver qu'il peut retrouver son meilleur niveau.