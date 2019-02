Bétis Séville - Bartra : "Le Real a presque fini avec six défenseurs dont Modric"

Avant d'affronter Rennes en 16èmes de finales retour de la Ligue Europa ce jeudi avec le Bétis Séville, Marc Bartra a accordé un entretien à l'Equipe.

En position favorable avec le match nul obtenu la semaine dernière au Roazhon Park face à Rennes, le Bétis Séville va tenter de se qualifier pour la suite de la Ligue Europa devant son public, ce jeudi soir au Benito Villamarín (21h00).

Marc Bartra, l'ancien défenseur central du Barça et du Borussia Dortmund, élément clé de la formation andalouse, a accordé un entretien à l'Equipe dans lequel il est revenu sur certains thèmes.

Les conseils de Puyol et Xavi quand Bartra a débuté au Barça : "Puyol, je me rappelle surtout de sa concentration, quel que soit le moment du match. Le voir, c'était incroyable : même quand le ballon était sorti, il pouvait te crier dessus pour que tu restes attentif. Xavi, il me disait : "Sois tranquille, si tu ne sais pas à qui donner le ballon, passe-le-moi, et si tu vois quelqu'un à tes trousses, tu me le donnes aussi." Forcément, ça te donne une confiance énorme."

L'attaque du bus avant Dortmund - Monaco : "Parfois, je m'arrête pour me poser et me rappeler que je suis un privilégié de pouvoir faire ce que j'aime le plus et d'être avec ma famille. Ça paraît tout simple, mais c'est ce qu'il y a de mieux. Tout ce qui t'arrive, en bien comme en mal - et surtout en mal -, c'est ce qui te fait avancer le plus. Quand tu le remets en perspective, ça te fait mûrir et devenir meilleur."

La défaite contre le Real Madrid en Liga : "Le Real a presque fini avec six défenseurs, dont Modric, le meilleur joueur du monde, qui a terminé latéral droit... Si on rejoue dix fois ce match, c'est impossible qu'on le perde à nouveau. En seconde période, ils n'ont pas eu une occasion, uniquement le coup franc sur lequel ils ont marqué. Les gens qui comprennent et qui aiment le football voient qu'on fait de très bonnes choses."

L'influence de Quique Setien : "Il te donne la solution collective, le bon positionnement, pour qu'à certains moments où tu n'aurais pas trouvé de ligne de passe pour continuer à avoir la possession, tu puisses quand même la conserver. Avec lui, tout doit avoir un sens : pourquoi tu relances depuis derrière, pourquoi tu contrôles du pied droit plutôt que du gauche. Les entraîneurs peuvent te dire ce qu'il faut faire, mais le plus important, c'est de savoir pourquoi. Pour que ton subconscient le fasse ensuite naturellement sur le terrain."