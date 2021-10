Betis - Nabil Fekir : "C'est ma meilleure version"

En grande forme avec le Betis depuis le début de la saison de Liga, le Français Nabil Fekir estime être dans la meilleure période de sa carrière.

Avec deux buts inscrits et deux passes décisives délivrées toutes compétitions confondues, Nabil Fekir réalise un début de saison remarqué en Espagne. Très en vue depuis plusieurs semaines, le milieu offensif du Betis Seville est de retour à son meilleur niveau. Leader des Verdiblancos, l'ancien de l'OL est heureux, et ça se voit !

"Je vois que le public m'aime"

Dans un entretien accordé à Betis TV, l'international français a fait le point sur sa forme du moment. Selon ses dires, le joueur de 28 ans évolue actuellement à son prime. "Je crois que c'est ma meilleure version. J'essaie toujours d'aider l'équipe, de marquer et de donner des buts. Mais en ce moment, tout se passe très bien pour moi. (...) Je vois que le public m'aime, cela me rend très heureux et je veux lui rendre sur le terrain. Je suis très content ici", s'est ainsi félicité le talentueux Nabil Fekir.

Forcément, ses prestations du moment ne passent pas inaperçues, et entraînent un inévitable lot de rumeurs. Le joueur formé à Lyon est en effet annoncé dans le viseur de plusieurs clubs anglais, parmi lesquels Everton et surtout Newcastle, qui dispose désormais d'une puissance financière conséquente depuis son rachat.

Nabil Fekir, dont le contrat en Espagne court jusqu'en juin 2023, n'a pas totalement fermé la porte à un éventuel départ, mais assure être concentré sur son club actuel. "On ne sait jamais en football, mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, je ne pense pas aux autres offres. Il est normal que l'on commence à parler de prolongation car il ne me reste plus qu'un an et demi de contrat. Nous allons discuter et on verra", a confié le milieu offensif. Arrivé en Andalousie en 2019, il n'a encore connu que la Liga et la Ligue 1.