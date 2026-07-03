Beticovic : « Nous avons payé le prix de nos erreurs… Mais le simple fait de participer à la Coupe du monde est déjà un succès »

Le sélectionneur bosnien de l’Algérie, Vladimir Petković, a reconnu que son équipe avait payé cash ses erreurs après la défaite 0-2 concédée face à la Suisse en seizièmes de finale de la Coupe du monde.

La Suisse a ouvert le score à la 10^e minute par Breel Embolo, à la conclusion d’une contre-attaque rapide, avant que Dan Ndoye ne double la mise dès l’entame de la seconde période.

L’agence Reuters a rapporté ses propos tenus en conférence de presse : « Je ne peux pas dire que le problème vient uniquement de la défense, mais nous avons collectivement payé le prix de nos erreurs défensives. »

Il a ajouté : « À chaque fois que nous avons commis une première erreur, nous avons encaissé un but. L’adversaire s’est créé trois occasions et en a converti deux en buts. De notre côté, nous nous sommes créé plus d’occasions qu’eux, mais malheureusement, c’est ça le football. »

L’entraîneur, qui entretient un long passé avec le football suisse après y avoir dirigé la sélection pendant sept ans, a reconnu que le niveau de la Coupe du monde était trop élevé pour son équipe.

Il a souligné : « Nous avons bien défendu et n’avons pas encaissé beaucoup de buts avant d’arriver à la Coupe du monde, mais le niveau de la compétition était extrêmement élevé. Nous aurions donc dû être plus précis et mieux organisés, et mieux nous adapter à ce niveau. »

Malgré la défaite, Petković a salué la prestation globale des Algériens, estimant qu’ils avaient simplement été battus par une meilleure équipe.

« Le simple fait de revenir à un tel tournoi après douze ans d’absence constituait déjà un immense succès. De même, s’être qualifiés pour la phase à élimination directe pour la deuxième fois seulement de notre histoire représente un excellent résultat », a-t-il déclaré.

« Bien sûr, nous espérions aller plus loin, mais nous n’y sommes pas parvenus », a-t-il reconnu.

Il a conclu : « Nous devons tirer les leçons de nos faiblesses qui sont apparues pendant le tournoi, mais en même temps, nous avons également connu de nombreux moments positifs au cours des matchs. »