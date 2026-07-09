Beticovic met la pression sur l’Algérie et brandit la menace d’une saisine de la FIFA après l’élimination de la Coupe du monde

La prolongation du contrat de Vladimir Petković jusqu’en 2028 s’est transformée en un véritable cauchemar financier pour la Fédération algérienne de football. L’entraîneur suisse réclame une indemnité colossale pour libérer son bail, et menace de saisir la FIFA s’il n’obtient pas ce qu’il considère comme son « droit contractuel ».

À quelques jours du coup d’envoi de la Coupe du monde 2026, la Fédération algérienne avait surpris son monde en annonçant la prolongation du contrat de Petković jusqu’en 2028, une décision présentée comme un « signal de stabilité ». Un mois plus tard, ce calcul s’est retourné contre elle.

Les « Guerriers du désert » ont été éliminés en seizièmes de finale par la Suisse, battus 0-2 lors d’un match qui a mis en évidence les lacunes défensives et l’échec du pari sur Luka Zidane et les gardiens de but. La sélection est rentrée au pays sans avoir laissé la moindre empreinte notable depuis l’arrivée de Petković en 2024.

Cette élimination précoce a contraint la Fédération à prendre une décision difficile : limoger l’entraîneur de 62 ans. Mais ce qui semblait être une simple mesure administrative s’est transformé en un contentieux juridique coûteux.

Selon le site « Foot Mercato », le technicien helvétique réclame près de 5 millions d’euros pour libérer son contrat, renégocié il y a à peine un mois, et refuse toute concession sur cette somme.

De son côté, la Fédération affirme que le contrat comporte une clause autorisant une résiliation à l’amiable contre le versement de deux mois de salaire seulement, soit 320 000 euros. L’écart considérable entre ces deux montants a déclenché la crise, d’autant plus que Petković menace de saisir la FIFA pour faire trancher le litige en sa faveur.

Outre les conséquences financières, ce contentieux retarde la nomination d’un nouveau sélectionneur, au moment où la reconstruction s’impose. La prolongation, présentée comme un gage de stabilité, s’est transformée en un fardeau dont le football algérien pourrait payer le prix pendant des années.