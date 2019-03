Besiktas - Loris Karius saisi la FIFA pour réclamer son salaire

Arrivé à Besiktas en provenance de Liverpool l'été dernier, Loris Karius se plaint de ne plus être payé par le club turc. Il a saisi la FIFA.

Le gardien allemand de , actuellement prêté par en depuis le mois d'août dernier - et ce pour deux saisons -, a saisi la FIFA, ce que "confirme" l'instance. La raison ? Il ne serait plus payé par son club depuis quatre mois, ce qui représenterait plus d'un million d'euros de dommages, selon nos informations.

La FIFA n'a pas souhaité faire de commentaire, précisant que des "investigations" sont en cours, alors qu'elle aurait été informée de la situation le 20 février dernier. Aucune réponse n'ayant été apportée dans les dix premiers jours après ce premier pas, une action pourrait désormais être entreprise. La FIFA pourrait prendre la décision de sanctionner le club turc s'il s'avère qu'il est dans l'illégalité. Un retrait de points, voire une exclusion d'une prochaine compétition européenne ne sont pas à exclure si le contrat qui lie le club à Karius n'a pas été respecté.

Titulaire depuis le début de la saison chez le troisième de Superlig, Loris Karius avait quitté Liverpool l'été dernier après sa finale de complètement ratée face au (1-3). Peu inspiré ce soir-là, il avait précipité la défaite des Reds en étant fautif sur deux des trois buts des Merengue. Suite à cet épisode, les Reds avaient recruté le Brésilien Alisson, en provenance de la Roma.

Depuis son arrivée à Istanbul, il a disputé 21 matches de championnat et 5 de , Besiktas ayant été éliminé en phase de poules de la compétition. Troisième à 13 points du leader, le club de la capitale est actuellement à la lutte pour les places européennes, alors qu'il reste 9 journées à disputer. Loris Karius a réussi cinq clean sheet depuis le début de la saison, notamment lors d'un derby remporté en décembre dernier contre . Il espèrera jouer un rôle déterminant pour qualifier son équipe en coupe d'Europe pour la saison prochaine, lui qui sera encore là puisqu'il a été prêté pour deux ans par Liverpool.