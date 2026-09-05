Besiktas a remporté samedi le choc turc face à Fenerbahçe. Les Aigles noirs ont renversé un retard causé par Milan Skriniar pour s’imposer 1-2 au stade Sükrü Saracoglu. Ridvan Yilmaz et Dusan Vlahovic ont été les grands artisans du succès de Besiktas, qui compte neuf points après quatre matches. Fenerbahçe subit déjà sa deuxième défaite de la saison et a récolté six points après quatre rencontres.

Fenerbahçe, où Nathan Aké, entre autres, avait été titularisé, a pris l’avantage au milieu de la première période. Une touche a atterri directement dans la surface de Besiktas, où Emmanuel Agbadou s’est emmêlé avec le ballon. Skriniar en a profité au maximum : 1-0.

Fenerbahçe n’a pas pu savourer très longtemps son avance. Leandro Trossard a vu Ridvan Yilmaz plonger dans la profondeur et a servi le Turc d’une passe en profondeur tranchante. Yilmaz a ensuite parfaitement conclu via l’intérieur du poteau : 1-1.

Juste avant la pause, Vlahovic pensait inscrire le 1-2 lorsqu’il a décoché une frappe dévastatrice en pivot sur une offrande de Trossard. L’arbitrage a toutefois vu une faute, pas totalement évidente, dans l’action du Serbe.

Après la pause, un nouvel excellent appel a aussi offert le 1-2 à Besiktas. Orkun Kökçü a échappé à la vigilance de la défense de Fenerbahçe et a remis en retrait pour Vlahovic, qui a inscrit du gauche son quatrième but lors de ses trois derniers matches : 1-2.

Vlahovic aurait pu tuer le match lorsqu’il s’est intelligemment démarqué pour se retrouver face à face avec Ederson. Le gardien est sorti de sa cage juste à temps et a repoussé la tentative de Vlahovic.

Besiktas a malgré tout su conserver son avantage jusqu’au bout et peut désormais se concentrer sur vendredi prochain, avec la réception d’Erzurumspor. Fenerbahçe espère un meilleur résultat jeudi en Ligue des champions contre l’AS Roma.



