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Chaos total à Batoumi, en Géorgie, où se disputait sur terrain neutre le match de la 5e journée de Ligue Europa entre Beşiktaş et Hapoel Beer Sheva. Se disputait, car la rencontre a été interrompue à la 25e minute de la première période après les événements survenus dans les tribunes de la Batumi Arena.

De violents affrontements ont en effet éclaté dans les tribunes après une provocation des supporters de Beşiktaş qui, selon Sky, ont déployé et agité un drapeau palestinien en direction des supporters israéliens. La police géorgienne a alors chargé une première fois. Les supporters turcs ont réagi, avec des affrontements contre les supporters adverses et des jets de sièges.

Un supporter de Beşiktaş a été amené sur le terrain. Les secouristes sont intervenus avec une civière, qui a ensuite servi à évacuer le supporter hors du terrain. Pendant ce temps, les joueurs présents sur la pelouse se sont approchés des secteurs les plus agités des tribunes pour tenter de calmer les esprits, mais les jets d’objets dans les parties hautes des gradins ont augmenté au lieu de diminuer. L’arbitre danois Krogh a alors appelé tous les joueurs au calme et officiellement interrompu le match en regagnant les vestiaires.

La rencontre avait déjà été déplacée sur terrain neutre, de l’autre côté de la frontière, en Géorgie, à la demande des autorités turques, précisément pour tenter d’apaiser les fortes tensions déjà constatées à la veille du match entre les deux groupes de supporters. Les supporters turcs, en particulier, avaient réaffirmé une forte hostilité non pas tant envers l’équipe adverse qu’envers la population israélienne, en raison des événements politiques bien connus.

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Le déplacement en Géorgie avait d’ailleurs mal commencé pour l’équipe turque, entraînée par le technicien italien Vincenzo Italiano et qui compte dans ses rangs les anciens joueurs de la Juventus Dusan Vlahovic et Fabio Miretti, tous deux sur le banc au coup d’envoi.



L’avion qui transportait l’équipe a été frappé par plusieurs éclairs et a subi de fortes turbulences. L’appareil a dû effectuer un atterrissage d’urgence et l’équipe est arrivée en retard en Géorgie, manquant également le déjeuner officiel avec l’UEFA.

Trabzonspor a exprimé sa solidarité envers Beşiktaş et ses supporters dans un communiqué officiel : « Nous n’acceptons pas que les équipes turques soient privées du droit de disputer leurs matches à domicile dans leur pays et devant leurs supporters contre les équipes israéliennes occupantes. Nous ne jugeons pas correctes les décisions de l’UEFA à ce sujet, qui relèvent d’une double morale. Dans ce contexte, nous condamnons fermement les interventions disproportionnées des forces de sécurité contre les supporters de Beşiktaş en Géorgie ce soir. Rester unis et agir ensemble face aux injustices commises contre le football turc et nos supporters est notre devoir le plus fondamental. En tant que Trabzonspor, nous déclarons être aux côtés de la communauté de Beşiktaş et des supporters de Beşiktaş qui ont subi des injustices ce soir, et nous souhaitons un prompt rétablissement aux supporters blessés lors des incidents et hospitalisés. »