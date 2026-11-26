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Disputé en Géorgie, le match de Ligue Europa entre Besiktas et Hapoel Beer Sheva a été interrompu plus d’une demi-heure. La réaction de la police locale face aux supporters turcs suscite la polémique.

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Chaos total à Batoumi, en Géorgie, où se disputait, sur terrain neutre, le match de la 5e journée de Ligue Europa entre Besiktas et Hapoel Beer Sheva. « Se disputait », car la rencontre a été interrompue à la 25e minute de la première période pendant plus de 30 minutes, à la suite d’incidents dans les tribunes de la Batumi Arena.

De violents affrontements ont en effet éclaté dans les tribunes après une provocation des supporters de Besiktas qui, selon Sky, ont déployé et agité un drapeau palestinien en direction des supporters israéliens. La police géorgienne a alors lancé une première charge, à laquelle les supporters turcs ont réagi. Des affrontements avec les supporters visiteurs ont suivi, ainsi que des jets de sièges.

Un supporter de Besiktas a été amené sur le terrain. Des secouristes sont entrés avec une civière, qui a ensuite permis d’évacuer le supporter hors du terrain. Pendant ce temps, les joueurs présents sur la pelouse se sont approchés des secteurs les plus agités de leurs supporters pour tenter de calmer les esprits. Mais dans les parties hautes des tribunes, les jets d’objets n’ont pas diminué, ils ont même augmenté. L’arbitre danois Krogh a alors appelé tous les joueurs sur le terrain au calme et officiellement interrompu la rencontre en les faisant rentrer aux vestiaires.

Le match avait déjà été déplacé sur terrain neutre, de l’autre côté de la frontière, en Géorgie, à la suggestion des autorités turques, précisément pour tenter d’apaiser les fortes tensions déjà constatées la veille entre les deux groupes de supporters. Les supporters turcs avaient notamment réaffirmé une vive hostilité, moins envers l’équipe adverse qu’envers la population israélienne, en raison des événements politiques bien connus.

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Le déplacement en Géorgie avait d’ailleurs mal commencé pour l’équipe turque, entraînée par le technicien italien Vincenzo Italiano et dont l’effectif compte les anciens joueurs de la Juventus Dusan Vlahovic et Fabio Miretti, tous deux remplaçants au coup d’envoi.



L’avion qui transportait l’équipe a en effet été frappé par plusieurs éclairs et a subi de fortes turbulences. L’appareil a dû effectuer un atterrissage d’urgence. L’équipe est arrivée en retard en Géorgie et a également manqué le déjeuner officiel avec l’UEFA.

Le Trabzonspor a exprimé sa solidarité envers Besiktas et ses supporters dans un communiqué officiel : « Nous n’acceptons pas que les équipes turques soient privées du droit de jouer leurs matches à domicile dans leur pays et devant leurs supporters lorsqu’elles affrontent des équipes israéliennes occupantes. Nous ne jugeons pas correctes les décisions de l’UEFA sur ce sujet, qui relèvent d’une politique de deux poids, deux mesures. Dans ce contexte, nous condamnons fermement les interventions disproportionnées des forces de sécurité contre les supporters de Beşiktaş en Géorgie ce soir. Rester unis et agir ensemble face aux injustices commises contre le football turc et nos supporters est notre devoir le plus fondamental. En tant que Trabzonspor, nous déclarons être aux côtés de la communauté de Beşiktaş et des supporters de Beşiktaş qui ont subi des injustices ce soir, et nous souhaitons un prompt rétablissement aux supporters blessés lors des incidents et hospitalisés. »