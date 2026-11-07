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Beşiktaş - Gençlerbirliği : où voir le match en direct aujourd’hui à la télévision et en streaming ?

Besiktas vs Genclerbirligi
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En Süper Lig, Beşiktaş affronte Gençlerbirliği. Mais sur quelle chaîne et quelle plateforme suivre le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

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Beşiktaş - Gençlerbirliği : heure du coup d’envoi

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Super Lig - Journée 11
Tupras Stadyumu

Beşiktaş reçoit Gençlerbirliği au Tupraş Stadyumu, à Istanbul, pour un duel de Süper Lig. Après des résultats en dents de scie ces derniers temps, le club à domicile veut regagner du terrain au classement.

Vincenzo Italiano est sous pression à Beşiktaş. Après la défaite 3-2 contre le Celtic Glasgow en Ligue Europa et deux matches de championnat sans victoire, le club stambouliote a un besoin urgent de trois points.

Gençlerbirliği se déplace dans la peau de l’outsider, mais a récemment livré de solides prestations. L’équipe entraînée par Bernd Storck a remporté son dernier match de championnat 5-0 contre Alanyaspor et arrive en confiance.

Beşiktaş occupe actuellement la quatrième place du classement, tandis que Gençlerbirliği est 14e. Le rapport de force est clair, mais la forme affichée ces dernières semaines rend cette rencontre plus indécise que le classement ne le laisse penser.

Retrouvez ci-dessous toutes les informations sur la diffusion télévisée, le streaming en direct et l’heure du coup d’envoi.

Les faits marquants de la semaine : qu’en est-il de Beşiktaş et de Gençlerbirliği ?

Beşiktaş aborde ce match avec un bilan d’une victoire, de deux nuls et de deux défaites lors de ses cinq dernières rencontres officielles. Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite 3-2 contre le Celtic Glasgow en Ligue Europa. Auparavant, Beşiktaş avait fait match nul 2-2 contre Kasımpaşa, tandis qu’une victoire 2-0 à domicile contre Istanbul Başakşehir avait constitué un point positif. Au total, le club a inscrit neuf buts et en a encaissé neuf lors de ces cinq matches.

Gençlerbirliği affiche une belle forme : deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq dernières rencontres officielles. Sa prestation la plus marquante a été le 5-0 contre Alanyaspor, suivi d’une autre victoire 5-0 en coupe contre Karakopru Belediyespor. Sur ces cinq rencontres, l’équipe a marqué douze buts et en a encaissé quatre.

BJK

BJK - Forme

TRS
D2-0
CRY
N2-2
IBS
V2-0
KAS
N2-2
CEL
D3-2
But marqué (encaissé)
8/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
GEN

GEN - Forme

AMS
N2-2
GAL
D0-1
KSP
D2-0
SKB
V5-0
ALS
V5-0
But marqué (encaissé)
12/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
1/5

Beşiktaş - Gençlerbirliği : compositions d’équipe

Besiktas vs Genclerbirligi Équipes probables

Entraineur

  • V. Italiano

Beşiktaş - Gençlerbirliği : forme des équipes

BJK

BJK - Forme

TRS
D2-0
CRY
N2-2
IBS
V2-0
KAS
N2-2
CEL
D3-2
But marqué (encaissé)
8/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
GEN

GEN - Forme

AMS
N2-2
GAL
D0-1
KSP
D2-0
SKB
V5-0
ALS
V5-0
But marqué (encaissé)
12/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
1/5

Beşiktaş - Gençlerbirliği : bilan des confrontations directes

Face à face

BesiktasNulGenclerbirligi
3
0
2
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Genclerbirligi
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Besiktas
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2
FDM
Super Lig
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2
FDM
Jeux d'amitié des clubs
Besiktas badge
Besiktas
BJK
2
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Genclerbirligi
GEN
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GEN
0
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Besiktas
BJK
3
FDM
Super Lig
Besiktas badge
Besiktas
BJK
0
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Genclerbirligi
GEN
1
FDM
8Buts marqués3
Matchs au-delà des 2.5 buts2/5
Les deux équipes ont marqué1/5

Beşiktaş - Gençlerbirliği : les classements

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
GalatasarayGalatasarayGAL
119112715+1228
V
V
V
V
V
2
Amed SportifAmed SportifAMS
117222815+1323
D
V
V
V
N
3
TrabzonsporTrabzonsporTRS
10712248+1622
V
V
V
V
V
4
KasimpasaKasimpasaKAS
115511711+620
V
N
V
V
D
5
BesiktasBesiktasBJK
106132012+819
N
V
D
V
D
6
KocaelisporKocaelisporKOB
11614139+419
V
N
V
D
D
7
Istanbul BasaksehirIstanbul BasaksehirIBS
115241917+217
V
V
D
V
N
8
FenerbahceFenerbahceFB
105142410+1416
D
D
V
V
V
9
Corum FKCorum FKCOB
105142116+516
V
D
V
V
D
10
GoztepeGoztepeGOZ
114342219+315
D
V
V
V
V
11
Erzurumspor FKErzurumspor FKERZ
10424915-614
D
V
V
N
V
12
AlanyasporAlanyasporALS
10334916-712
D
D
D
N
V
13
RizesporRizesporRIZ
103251115-411
N
D
D
D
N
14
GenclerbirligiGenclerbirligiGEN
103251218-611
V
D
D
N
D
15
KonyasporKonyasporKSP
11227614-88
D
D
V
D
N
16
Gaziantep FKGaziantep FKGAZ
11227919-108
D
D
D
D
D
17
SamsunsporSamsunsporSAM
112181126-157
V
D
D
D
D
18
EyupsporEyupsporEYU
111010330-273
D
D
D
D
D
Ligue des Champions
Qualifications Ligue des Champions
Qualifications pur la Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Relégation

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