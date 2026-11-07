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Beşiktaş - Gençlerbirliği : heure du coup d’envoi

Super Lig - Journée 11 8 nov. 2026 - 13:00 Tupras Stadyumu

Beşiktaş reçoit Gençlerbirliği au Tupraş Stadyumu, à Istanbul, pour un duel de Süper Lig. Après des résultats en dents de scie ces derniers temps, le club à domicile veut regagner du terrain au classement.

Vincenzo Italiano est sous pression à Beşiktaş. Après la défaite 3-2 contre le Celtic Glasgow en Ligue Europa et deux matches de championnat sans victoire, le club stambouliote a un besoin urgent de trois points.

Gençlerbirliği se déplace dans la peau de l’outsider, mais a récemment livré de solides prestations. L’équipe entraînée par Bernd Storck a remporté son dernier match de championnat 5-0 contre Alanyaspor et arrive en confiance.

Beşiktaş occupe actuellement la quatrième place du classement, tandis que Gençlerbirliği est 14e. Le rapport de force est clair, mais la forme affichée ces dernières semaines rend cette rencontre plus indécise que le classement ne le laisse penser.

Retrouvez ci-dessous toutes les informations sur la diffusion télévisée, le streaming en direct et l’heure du coup d’envoi.

Les faits marquants de la semaine : qu’en est-il de Beşiktaş et de Gençlerbirliği ?

Beşiktaş aborde ce match avec un bilan d’une victoire, de deux nuls et de deux défaites lors de ses cinq dernières rencontres officielles. Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite 3-2 contre le Celtic Glasgow en Ligue Europa. Auparavant, Beşiktaş avait fait match nul 2-2 contre Kasımpaşa, tandis qu’une victoire 2-0 à domicile contre Istanbul Başakşehir avait constitué un point positif. Au total, le club a inscrit neuf buts et en a encaissé neuf lors de ces cinq matches.

Gençlerbirliği affiche une belle forme : deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq dernières rencontres officielles. Sa prestation la plus marquante a été le 5-0 contre Alanyaspor, suivi d’une autre victoire 5-0 en coupe contre Karakopru Belediyespor. Sur ces cinq rencontres, l’équipe a marqué douze buts et en a encaissé quatre.

Beşiktaş - Gençlerbirliği : compositions d’équipe

Beşiktaş - Gençlerbirliği : forme des équipes

Beşiktaş - Gençlerbirliği : bilan des confrontations directes

Beşiktaş - Gençlerbirliği : les classements