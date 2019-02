Besiktas-Fenerbahçe - Horaire, streaming, TV, enjeu : toutes les infos pratiques

Besiktas (3e) accueille Fenerbahçe (15e) en clôture de la 23e journée de Super Lig. Toutes les infos pratiques sur ce bouillant derby d'Istanbul.

L'enjeu du match

S'il s'agit tout d'abord d'un derby très chaud entre deux clubs de la capitale turque, l 'enjeu de cette rencontre est diamétralement opposé pour les deux équipes. Besiktas est en effet en course pour les places européennes et doit l'emporter s'il ne veut pas se laisser distancer par Galatasaray qui s'est imposé ce week-end pour compter provisoirement six points d'avance. Si la première place - occupée par Istanbul Basaksehir - semble inatteignable (12 points de retard avant ce match), la deuxième place qualificative pour les barrages de Ligue des champions est donc toujours en ligne de mire pour Besiktas.

Pour Fenerbahçe, c'est désormais de maintien qu'il est question. Auteurs d'une saison particulièrement laborieuse, les Jaune et Bleu occupent actuellement la 15e place, séparés du premier relégable Bursaspor uniquement par une meilleur différence de but. Un bon résultat dans cette rencontre serait l'occasion pour eux de respirer un peu et de se relancer, après leur élimination en Ligue Europa sur la pelouse du Zénith, cette semaine.

Match Besiktas-Fenerbahçe Date Lundi 25 février Horaire 19h (heure française)

Où voir le match ?

En France, le match sera diffusé sur Bein Sports 2 et sur la plateforme de steaming du groupe, Bein Sports connect.

Chaîne TV française Streaming Bein Sports 2 Bein Sports connect

Effectifs

Ce match est également l'occasion de voir jouer plusieurs anciens joueurs de Ligue 1, qui portent aujourd'hui les couleurs de ces deux clubs. C'est notamment la cas de Nicolas Isimat-Mirin, passé par Monaco et aujourd'hui à Besiktas, mais également de Mathieu Valbuena, André Ayew et Nabil Dirar, qui jouent quant à eux à Fenerbahçe désormais.

Plusieurs autres têtes connues devraient également être sur la pelouse ce lundi soir : l'ancien gardien de but de Liverpool, Loris Karius, le défenseur central croate Demagoj Vida, les ailiers Ricardo Quaresma et Jermaine Lens, ou encore la récente recrue Shinji Kagawa sont régulièrement utilisés par Senol Gunes, l'entraîneur de Besiktas.

En face, ce sera l'occasion de voir jouer l'ancien défenseur central de Liverpool Martin Skrtel, l'ancien milieu de Chelsea Victor Moses, ou encore l'avant-centre Islam Slimani, passé par la Premier League.

Historique du derby

Au-delà de l'enjeu immédiat au classement, Besiktas-Fenerbahçe est également l'un des derbys les plus chauds de la capitale turque. En 334 rencontres entre les deux clubs toutes compétitions confondues, c'est le Fenerbahçe qui est légèrement devant avec 126 victoires à 122, pour 86 matches nuls.

Lors du match aller sur la pelouse de Fenerbahçe, les deux équipes avaient partagé les points (1-1), le 24 septembre dernier.