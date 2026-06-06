Beşiktaş enrôle un entraîneur italien de renom en provenance de la Serie A

Beşiktaş a officialisé la nomination de Vincenzo Italiano au poste d’entraîneur principal. L’Italien, qui arrive de Bologne, a paraphé un contrat à Istanbul valable jusqu’en milieu d’année 2028.

Son arrivée n’est pas une surprise : le club stambouliote avait annoncé vendredi l’ouverture de négociations avancées, conclues moins de 48 heures plus tard par cette officialisation.

À 48 ans, il va entraîner pour la première fois hors de l’Italie. Né en Allemagne, il a brillé à Bologne lors des deux dernières saisons.

Nommé à l’été 2024 en remplacement de Thiago Motta, il a mené les Rossoblù à la 9e place et, surtout, à la conquête de la Coppa Italia, mettant fin à 51 ans d’attente.

La saison suivante, les Rossoblù ont conclu le championnat à la huitième place et ont atteint les huitièmes de finale de l’Europa League, éliminant le SK Brann puis l’AS Rome avant de céder face à Aston Villa, futur vainqueur, en quarts.

En mai, son départ de Bologne a été officialisé ; il était alors pressenti à Naples, mais le dossier n’a pas abouti. En Turquie, il espère permettre à Besiktas de rivaliser avec Galatasaray, champion en titre, et avec Fenerbaçhe.

Dans la foulée, Bologne a présenté son successeur : Domenico Tedesco, fraîchement arrivé de Turquie où il dirigeait Fenerbaçhe. Cet Italien d’origine allemande est sous contrat avec I Rossoblù jusqu’en milieu d’année 2028, le club disposant d’une option de prolongation d’une saison supplémentaire.