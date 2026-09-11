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BesiktasImago
Jonathan van Haaster

Traduit par

Besiktas décroche une quatrième victoire et s’empare provisoirement de la tête du classement aux dépens de Galatasaray

Besiktas vs Erzurumspor FK
Besiktas
Erzurumspor FK
Super Lig

Besiktas a signé vendredi une victoire assez tranquille face à Erzurumspor. Dans son stade, le club stambouliote s’est imposé 3-0 grâce à des buts d’Emirhan Topçu, Leandro Trossard et Ilhan Fakili. Avec douze points pris en cinq matches, Besiktas a bien lancé sa saison en Süper Lig et occupe provisoirement la tête du classement.

Besiktas, où les anciens joueurs d’Eredivisie Orkun Kökçü et Václav Cerný étaient titulaires au coup d’envoi, a pris l’avantage après un peu plus de vingt minutes de jeu. Topçu a placé une tête puissante sur un excellent corner de Kökçü : 1-0.

À l’approche de la demi-heure de jeu, Trossard a inscrit son premier but sous les couleurs de Besiktas. Le Belge, arrivé d’Arsenal, a combiné dans un une-deux avec Oh Hyeon-gyu, a poursuivi son effort puis a repris en glissant le centre du Sud-Coréen : 2-0.

Après la pause, Trossard a vu son deuxième but être annulé pour hors-jeu, mais les supporters ont tout de même eu droit à une troisième réalisation en fin de match. Michael Murillo a trouvé Fakili, qui a conclu de près : 3-0.

Ernest Poku est entré en jeu à la 83e minute pour Besiktas, qui peut désormais se tourner entièrement vers jeudi. Ce jour-là, les Aigles noirs disputeront à domicile leur match d’ouverture en Ligue Europa contre l’Olympique de Marseille.



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