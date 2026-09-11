Besiktas a signé vendredi une victoire assez tranquille face à Erzurumspor. Dans son stade, le club stambouliote s’est imposé 3-0 grâce à des buts d’Emirhan Topçu, Leandro Trossard et Ilhan Fakili. Avec douze points pris en cinq matches, Besiktas a bien lancé sa saison en Süper Lig et occupe provisoirement la tête du classement.

Besiktas, où les anciens joueurs d’Eredivisie Orkun Kökçü et Václav Cerný étaient titulaires au coup d’envoi, a pris l’avantage après un peu plus de vingt minutes de jeu. Topçu a placé une tête puissante sur un excellent corner de Kökçü : 1-0.

À l’approche de la demi-heure de jeu, Trossard a inscrit son premier but sous les couleurs de Besiktas. Le Belge, arrivé d’Arsenal, a combiné dans un une-deux avec Oh Hyeon-gyu, a poursuivi son effort puis a repris en glissant le centre du Sud-Coréen : 2-0.

Après la pause, Trossard a vu son deuxième but être annulé pour hors-jeu, mais les supporters ont tout de même eu droit à une troisième réalisation en fin de match. Michael Murillo a trouvé Fakili, qui a conclu de près : 3-0.

Ernest Poku est entré en jeu à la 83e minute pour Besiktas, qui peut désormais se tourner entièrement vers jeudi. Ce jour-là, les Aigles noirs disputeront à domicile leur match d’ouverture en Ligue Europa contre l’Olympique de Marseille.







