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Besiktas - Crystal Palace : tout ce qu’il faut savoir avant leur match de Ligue Europa

Besiktas vs Crystal Palace
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Crystal Palace
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Avant-match complet de Besiktas contre Crystal Palace en Ligue Europa : tactique, état des effectifs, forme des équipes et bien plus encore.

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Ligue Europa - Journée 3
Tupras Stadyumu

Le coup d’envoi de Beşiktaş-Crystal Palace sera donné le 22 octobre 2026 à 15 h, heure de l’Est des États-Unis, et à 20 h GMT.

Beşiktaş veut poursuivre son sans-faute

Le géant turc Beşiktaş fait partie des 10 équipes qui ont remporté leurs deux premiers matches de la phase de ligue de la Ligue Europa. Dernièrement, il s’est imposé 3-2 à Hoffenheim au terme d’une rencontre animée. Toutefois, lors de sa dernière sortie en championnat turc, il s’est incliné 2-0 face à Trabzonspor, la légende de Liverpool Mo Salah inscrivant le but qui a scellé la victoire. Beşiktaş avait néanmoins remporté six de ses sept matches précédents, toutes compétitions confondues, et affiche globalement une bonne forme.

Trabzonspor v Besiktas JK - Turkish Super League 2026/27Getty Images

Crystal Palace doit se relever avant son déplacement en Turquie

L’entraîneur de Crystal Palace, Pierre Sage, est déjà sous pression après la lourde défaite 5-0 infligée à son équipe par Brighton. Le Français n’a dirigé que sept matches de Premier League et n’a obtenu que deux victoires. Crystal Palace végète ainsi à la 14e place du championnat. Le club avait entamé sa campagne de Ligue Europa par un large succès 4-0 contre Lech Poznan, mais s’est incliné 3-2 face à Lyon lors de sa dernière sortie.

FBL-EUR-C3-LYON-CRYSTAL PALACEGetty Images

Statistiques clés et nouvelles des blessés

  • Sept des huit derniers matches de Beşiktaş ont donné lieu à plus de 2,5 buts.
  • Huit des neuf derniers matches de Crystal Palace ont donné lieu à plus de 2,5 buts.
  • Le capitaine de Beşiktaş, Orkun Kökçü, a manqué la défaite 2-0 contre Trabzonspor en raison d’une blessure. Crystal Palace n’a aucun blessé.

Effectifs et compositions

Besiktas vs Crystal Palace Équipes probables

Entraineur

  • V. Italiano

Beşiktaş est entraîné par Vincenzo Italiano, mais aucune composition officielle ni information confirmée sur les blessures et les suspensions n’est disponible à ce stade. Des précisions seront apportées à l’approche du coup d’envoi.

Crystal Palace est dirigé par Pierre Sage, mais aucun détail confirmé concernant l’effectif, les blessures ou les suspensions n’a été communiqué pour le moment. D’autres nouvelles de l’équipe suivront à l’approche du match.

Forme récente

BJK

BJK - Forme

OM
V4-1
AMS
D3-2
KOB
V2-1
TSG
V2-3
TRS
D2-0
But marqué (encaissé)
11/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
CRY

CRY - Forme

LEE
N0-0
BRC
D0-2
NFO
V3-1
OL
D3-2
BHA
D5-0
But marqué (encaissé)
5/11
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Beşiktaş aborde ce match avec trois victoires et deux défaites lors de ses cinq dernières sorties, toutes compétitions confondues. Son résultat le plus récent est une défaite 2-0 contre Trabzonspor en Süper Lig, même s’il avait auparavant bien rebondi sur la scène européenne avec une victoire 4-1 à domicile contre Marseille et un succès 2-3 à Hoffenheim. Le club turc a montré qu’il pouvait être performant au niveau européen, malgré une forme irrégulière en championnat.

Crystal Palace compte une victoire, un nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matches. Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite 5-0 contre Brighton en Premier League. Il s’était également incliné 3-2 face à Lyon en Ligue Europa la semaine précédente. Son seul succès sur cette période est une victoire 3-1 contre Nottingham Forest en Premier League. Un nul 0-0 face à Leeds United figure également dans cette série.

Historique des confrontations

Aucune donnée sur les confrontations entre Beşiktaş et Crystal Palace n’a été fournie pour ce match. Il n’est donc pas possible, à ce stade, de faire référence à l’historique des rencontres entre les deux clubs.

Classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Juventus FCJuventus FCJUV
220071+66
V
V
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
220060+66
V
V
3
BenficaBenficaBEN
220061+56
V
V
4
BesiktasBesiktasBJK
220073+46
V
V
5
BournemouthBournemouthBOU
220051+46
V
V
6
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
220040+46
V
V
7
FerencvarosFerencvarosFTC
220052+36
V
V
8
LyonLyonOL
220053+26
V
V
9
SunderlandSunderlandSUN
220031+26
V
V
10
Olympiakos PiréeOlympiakos PiréeOLY
220031+26
V
V
11
Sparta PragueSparta PragueSPP
211052+34
N
V
12
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
211041+34
N
V
13
RennesRennesREN
211021+14
V
N
14
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
211010+14
V
N
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
210163+33
D
V
16
Milan ACMilan ACMIL
210142+23
V
D
17
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
210143+13
V
D
18
OFI CreteOFI CreteOFI
210132+13
D
V
19
TorreenseTorreenseTOR
21013303
D
V
20
AlkmaarAlkmaarAZ
21012203
V
D
21
SalzburgSalzburgSAL
210114-33
D
V
22
Real SociedadReal SociedadRSO
201123-11
N
D
22
LillestroemLillestroemLIL
201123-11
N
D
24
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
201112-11
D
N
24
LevskiLevskiLES
201112-11
N
D
26
Sturm GrazSturm GrazSGR
201103-31
D
N
27
NEC NimégueNEC NimégueNEC
201116-51
N
D
28
Celta VigoCelta VigoCEL
200213-20
D
D
28
AnderlechtAnderlechtAND
200213-20
D
D
30
HoffenheimHoffenheimTSG
200225-30
D
D
31
MarseilleMarseilleOM
200215-40
D
D
31
PlzenPlzenVPL
200215-40
D
D
33
CelticCelticCEL
200227-50
D
D
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
200227-50
D
D
35
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
200205-50
D
D
36
Lech PoznanLech PoznanLCH
200208-80
D
D
Qualification pour les quarts de finale

En Ligue Europa, Beşiktaş occupe actuellement la quatrième place, tandis que Crystal Palace est quinzième. Cet écart au classement rend la quête de points à Istanbul d’autant plus urgente pour Palace.

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