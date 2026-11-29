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Beşiktaş contre Galatasaray : heure du coup d’envoi

Super Lig - Journée 13 30 nov. 2026 - 13:00 Tupras Stadyumu

Beşiktaş reçoit Galatasaray au Tupras Stadyumu d’Istanbul pour un derby de Süper Lig. Le classement et le prestige sont tous deux en jeu.

Beşiktaş aborde la rencontre à la quatrième place du classement. L’équipe entraînée par Vincenzo Italiano a récemment battu Hapoel Beer Sheva 2-1 en Ligue Europa et s’est imposée 4-2 sur le terrain de Konyaspor en championnat.

Le voyage vers le match de coupe d’Europe a toutefois été tout sauf calme. En route pour la Géorgie, l’avion de l’équipe a traversé une tempête et, selon le club, a été frappé plusieurs fois par la foudre avant de devoir effectuer un atterrissage d’urgence à Rize. L’équipe a ensuite poursuivi son trajet en bus.

Sur le terrain, Dusan Vlahovic donne particulièrement le sourire à Beşiktaş. L’attaquant a récemment inscrit un doublé contre Konyaspor et compte cinq buts en trois matches.

Galatasaray arrive en tête du classement après avoir remporté ses cinq derniers matches officiels. L’équipe d’Okan Buruk a récemment battu Aston Villa 1-0 en Ligue des champions grâce à un but de la tête inscrit en fin de match par Deniz Gul, à la 79e minute.

Beşiktaş a besoin de points pour rester au contact de la tête, tandis que Galatasaray veut défendre son avance à la première place. Voici comment suivre le derby.

Les sujets de la semaine : qu’a-t-il se passé à Beşiktaş et Galatasaray ?

Beşiktaş a enregistré trois victoires, un nul et une défaite lors de ses cinq derniers matches officiels. L’équipe a récemment battu Hapoel Beer Sheva 2-1 en Ligue Europa. Auparavant, Beşiktaş s’était imposé 4-2 sur le terrain de Konyaspor et 3-0 contre Gençlerbirliği. La défaite est survenue chez Celtic (2-3), tandis que le match contre Kasımpaşa s’est terminé sur un nul (2-2). Le bilan est de 13 buts marqués pour huit encaissés.

Galatasaray a remporté ses cinq derniers matches. Le plus récent s’est soldé par une victoire 1-0 contre Aston Villa en Ligue des champions. Il avait auparavant battu Samsunspor 2-1 et Amed Sportif 4-3, ainsi que le VfB Stuttgart 2-0 et Konyaspor 4-0 à l’extérieur. Galatasaray a inscrit 13 buts, en a encaissé quatre et a gardé sa cage inviolée à trois reprises.

Beşiktaş contre Galatasaray : compositions d’équipe

Beşiktaş contre Galatasaray : forme récente

Beşiktaş contre Galatasaray : bilan des confrontations directes

Beşiktaş contre Galatasaray : classements