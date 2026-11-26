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Besiktas a pris trois points importants jeudi en Ligue Europa. Le grand club turc s'est imposé 2-1 face au club israélien Hapoel Beer Sheva à Batoumi, en Géorgie, et occupe désormais la septième place.

Après la rencontre, il sera peu question des faits marquants sur le terrain. Pour des raisons de sécurité, l'UEFA a choisi de faire jouer le match en Géorgie plutôt qu'à Istanbul, au grand mécontentement de Besiktas et d'autres clubs turcs.

Après l'hymne de la Ligue Europa, le protocole prévoit que les joueurs se serrent la main, mais Besiktas a refusé de s'y prêter.

La rencontre entre les capitaines n'a rien changé. L'ancien capitaine de Feyenoord Orkun Kökçü s'est éloigné dès que les formalités avec l'arbitre Morten Krogh ont été terminées.

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Le match n'a jamais vraiment trouvé son rythme, en raison du chaos dans les tribunes et à l'extérieur du stade. Krogh a interrompu la rencontre, avant de finalement laisser le jeu reprendre.

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Dans le temps additionnel de la première période, Besiktas aurait dû ouvrir le score par Kökçü. Le joueur originaire de Haarlem a vu Marco Wolff repousser son penalty, tiré vers le coin inférieur droit.

Après la pause, le public de la Batumi Arena a finalement vu un but. À un quart d'heure de la fin, le remplaçant Junior Olaitan a fait la différence. Sur un centre de Kassoum Ouattara, le ballon est arrivé avec un peu de réussite dans les pieds d'Olaitan, qui a conclu avec autorité.

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Dusan Vlahovic a cru inscrire le 2-0 peu après, mais il était hors-jeu. À la 90e minute, Besiktas a tout de même doublé son avance en contre. Kökçü a réalisé un une-deux avec Vlahovic avant de marquer d'une belle frappe du droit.

Hapoel a encore entretenu le suspense dans le temps additionnel grâce à un but de Javon East, mais n'a pas réussi à obtenir de résultat. Hapoel n'a pris qu'un point jusqu'à présent : seul Ararat-Armenia, qui n'en compte aucun, fait pour l'instant moins bien en Ligue Europa.