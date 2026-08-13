Besiktas s’est qualifié pour le tour de barrages de la Ligue Europa aux dépens de Hradec Králové. Les Aigles noirs ont remporté le match retour à Istanbul, comme le match aller en Tchéquie (0-1), sur le plus petit des écarts : 1-0.

À Besiktas, l’entraîneur Vincenzo Italiano avait fait de la place à deux anciens d’Eredivisie dans son onze de départ : Orkun Kökçü et Václav Cerný. Milot Rashica a en revanche commencé sur le banc, tout comme la recrue phare Leandro Trossard.

Les Tchèques devaient marquer au moins une fois pour arracher la prolongation. Vladimir Darida et Filip Cihak se sont aussi montrés dangereux à plusieurs reprises, mais le but n’est pas venu.

Cinq minutes avant la pause, les visiteurs sont en outre tombés dans le piège turc, d’une redoutable efficacité. Junior Olaitan a lancé Cerný, plus rapide que son adversaire direct, avant de conclure d’un sprint impressionnant dans le petit filet : 1-0.

Même après la pause, Hradec a tout fait pour revenir dans le match. Ondrej Mihálik et Jakub Uhrincat, entre autres, n’ont toutefois pas réussi à faire mouche non plus.

Du côté de Besiktas, qui s’est lui aussi procuré suffisamment d’occasions, Trossard est entré en jeu après la pause. Le Belge, arrivé d’Arsenal, a ainsi fait ses débuts et a reçu un accueil triomphal de la part des supporters de Besiktas.

Besiktas affrontera Kauno Zalgiris en barrages. Les Lituaniens ont éliminé le KÍ Klaksvík au tour préliminaire de la Ligue des champions, avant d’être ensuite balayés par le Dinamo Zagreb (5-0, 1-2).