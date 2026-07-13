Beşiktaş a trouvé un accord avec Arsenal et finalise l’arrivée d’un joueur expérimenté, passé par la Coupe du monde

Leandro Trossard s'apprête à rejoindre Besiktas, selon Fabrizio Romano et Florian Plettenberg. Le Belge quitte Arsenal, où il vient de connaître une saison couronnée de succès.

Le club stambouliote, qui le suivait depuis longtemps, avait déjà été cité par The Athletic la semaine dernière, évoquant un montant de vingt millions d’euros. Fabrizio Romano a confirmé ces chiffres lundi soir.

Arsenal percevra 18 millions d’euros, plus 2 millions de bonus éventuels. Selon l’expert en transferts, Trossard doit finaliser les dernières formalités mardi soir, avec la visite médicale et la signature du contrat déjà planifiées.

Titulaire régulier la saison passée chez les Gunners, Trossard a contribué au sacre des Londoniens en Premier League. Toutes compétitions confondues, l’ailier a disputé cinquante matchs officiels lors de l’exercice 2025/26, inscrivant huit buts et délivrant onze passes décisives.

Avec les Diables Rouges, il a atteint les huitièmes de finale de la Coupe du monde, où la Belgique a été éliminée par l’Espagne (2-1) après avoir battu les États-Unis (4-1) et le Sénégal (3-2). Il y a inscrit deux buts et délivré trois passes décisives.

Outre Trossard, Besiktas a également recruté Alexander Nübel, gardien formé au Bayern Munich pour succéder à Manuel Neuer mais jamais parvenu à s’imposer.

Le gardien allemand, qui n’a disputé que quatre matchs officiels avec l’équipe première du Bayern, arrive à Istanbul à 29 ans. En peu de temps, le club stambouliote a donc attiré deux joueurs issus de grands clubs européens.