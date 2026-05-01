Beşiktaş a frappé tôt en inscrivant deux buts dès le début de la rencontre, une entame idéale qui renforce la confiance de l’équipe à l’aube de la demi-finale de la Coupe

Vendredi, Besiktas a réalisé une excellente performance en Süper Lig. Les Aigles noirs se sont imposés 0-2 face à Gaziantep et sont ainsi en bonne voie pour s'assurer la quatrième place. L'objectif principal de l'équipe d'Istanbul est désormais de remporter la Coupe.

Pour préserver ses cadres, dont le milieu originaire de Haarlem Orkun Kökçü, en prévision de la demi-finale de Coupe de Turquie du 5 mai face à Konyaspor, l’entraîneur a largement roté son effectif.

Dès la 7^e minute, Kristjan Asllani a adressé un corner parfait au premier poteau, et Tiago Djaló a gagné son duel aérien pour ouvrir le score : 0-1.

À la 22^e minute, Besiktas a doublé son avance : Asllani, déjà passeur, a transformé un penalty pour porter le score à 0-2.

La quatrième place, synonyme de qualification pour la Ligue Europa Conférence, semble désormais acquise : Basaksehir, cinquième, compte huit points de retard à trois journées de la fin, tandis que Besiktas doit encore disputer deux matchs de Süper Lig.

En cas de succès, les Noir et Blanc accéderaient directement au tour de barrage de la Ligue Europa. La demi-finale contre Konyaspor, puis une éventuelle finale face à Genclerbirligi ou Trabzonspor, offrent à Besiktas une trajectoire favorable pour soulever le trophée.