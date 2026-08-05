Bernt Klaverboer suscite l’intérêt de l’Udinese, rapporte Voetbal International. Le sc Heerenveen doit donc craindre un départ de son talentueux gardien.

À seulement 20 ans, Klaverboer est l’un des gardiens les plus prometteurs d’Eredivisie. Après seulement 35 matches disputés dans les buts de Heerenveen, un transfert en Serie A pourrait suivre.

Klaverboer est entré dans le viseur de l’Udinese comme remplaçant (temporaire) de Maduka Okoye. L’ancien gardien du Sparta Rotterdam s’est récemment blessé.

Heerenveen ne devrait vraisemblablement pas coopérer rapidement à un départ de Klaverboer, qui n’est lié au club que jusqu’à la mi-2027.

Les Frisons peuvent en effet lever une option pour une saison supplémentaire. Transfermarkt estime le gardien à 3 millions d’euros.

Les jeunes gardiens néerlandais semblent actuellement avoir la cote dans les grands championnats européens. Ipswich Town a ainsi récemment fait venir Kayne van Oevelen du FC Volendam en Premier League.

Il est possible que les excellentes performances des internationaux néerlandais Bart Verbruggen et Robin Roefs aient influencé cette évolution.